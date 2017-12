Tenis şi distracţie la Tenis Club Idu Mamaia

Ajuns la a III-a ediţie, proiectul BCR Tenis Partener, care se adresează amatorilor de tenis de câmp din România, a poposit, începând de ieri, la Tenis Club Idu. Superba arenă din staţiunea Mamaia găzduieşte, pentru al doilea an consecutiv, unul dintre turneele Platinum - Cupa DPD. Competiţia de pe litoral deschide seria celor patru întreceri de acest nivel, celelalte trei fiind programate la Cluj (23-26 iunie), Arad (28-31 iulie) şi Bucureşti (8-11 septembrie). „Proiectul BCR Tenis Partener a început să se maturizeze şi a ajuns la aproape 5.500 de jucători înscrişi, peste 200 de turnee organizate de 100 de cluburi din 53 de oraşe din întreaga ţară. Anul acesta, sloganul este Tenis pentru toţi, o campanie pentru a atrage cât mai mulţi jucători către aceste competiţii. Turneele Platinum sunt cele mai importante din circuitul BCR Tenis Partener şi am decis să începem la Mamaia, după ce anul trecut am încheiat la ţărmul mării. Tenis Club Idu este o locaţie de excepţie, un club deosebit şi am dorit să profităm şi de vremea bună. Beneficiem de şapte terenuri de joc, iar la start s-au aliniat peste 150 de jucători la toate nivelurile. Pe lângă tenis, ne-am propus să avem o diversitate de activităţi suplimentare şi să oferim participanţilor momente care să construiască o atmosferă deosebită. Astfel, în primele trei zile vom avea DJ Players’ Party, un miniturneu de tenis de masă, jocuri sportive pe plaja Vega, iar duminică se va desfăşura o nouă etapă din BCR Tenis 10, o acţiune pentru copii cu vârste între 4 şi 10 ani, care pot descoperi tenisul uşor, distractiv şi sănătos”, a spus Gheorghe Mocuţa, reprezentantul firmei MPG, organizatoarea evenimentului. „Este al doilea an de parteneriat cu BCR Tenis Partener. Ne place mişcarea şi sportul. De aceea suntem atraşi de acest proiect, în care oricine poate participa la turneu, indiferent de nivelul de tenis practicat”, a adăugat Lucian Aldescu, reprezentantul DPD. „Este o onoare şi o mândrie că reuşim să susţinem activităţi sănătoase pentru trup şi pentru minte. Concretizăm astfel intenţia de a mulţumi comunităţii, ne bucurăm că putem sprijini tenisul şi sperăm că prin acest proiect alimentăm viitorul tenisului românesc”, a completat George Filip, reprezentant BCR.

SPRIJIN LOCAL. Organizatorii au primit un sprijin puternic de pe plan local, astfel că întrecerea se va desfăşura în condiţii excelente. „Ca şi anul trecut, suntem încântaţi să organizăm un turneu de categoria Platinum, cu o participare numeroasă, semn că jucătorii vin la Mamaia în primul rând pentru tenis, şi abia apoi pentru relaxarea la mare. Aşteptăm ca iubitorii de tenis să vină în număr mare în tribune”, a spus Alina Idu, manager Tenis Club Idu. „Astfel de proiecte reprezintă pentru mine confirmarea faptului că viitorul în sportul amator este pe mâini bune şi că de aici va veni performanţa. Pertnu noi, Tenis Club Idu este una dintre primele trei structuri sportive constănţene din punct de vedere al manageriatului. Să nu uităm că de aici au plecat Horia Tecău şi Simona Halep”, a spus directorul DJST, Elena Frîncu. Competiţia, la startul căreia s-au înscris jucătorii din Top 10 la fiecare nivel, se va încheia duminică, atunci când sunt programate semifinalele şi finalele.