Tenisman român, suspendat pe viață pentru trucarea unui meci

Jucătorul român Alexandru-Daniel Carpen (30 de ani) a fost suspendat pe viață din tenis după ce a recunoscut că a trucat un meci. Ancheta efectuată de Unitatea pentru Integritatea Tenisului (TIU) a relevat faptul că Alexandru Carpen l-a abordat pe un alt jucător, al cărui nume nu a fost dezvăluit, în octombrie 2013 pentru a truca un meci. Carpen și-a recunoscut vina în 2015, dar abia acum a aflat durata pedepsei sale, după ce anchetatorul a beneficiat de timp pentru a decide sancțiunea.

Cea mai bună clasare a lui Carpen la simplu a fost locul 1.088, în 2007, iar la dublu ocupa în 2015 locul 274. Carpen jucase ultima oară în septembrie 2015, la Sibiu Challenger.

CARPEN VREA SĂ ATACE DECIZIA DE SUSPENDARE

Jucătorul român a declarat miercuri că se gândeşte să atace decizia TIU, deoarece nu i se pare corectă. Câștigător a zece turnee ITF la dublu, Alexandru Carpen a explicat situaţia care i-a atras această suspendare şi spune că se gândeşte serios să atace decizia forului de tenis. „Nu mi se pare corectă decizia şi mă gândesc serios să o atac. E un şoc puternic. Eu nu am vândut, nu am cumpărat, nu am trântit vreun meci. Nu am câştigat vreodată vreun ban de pe urma unui pariu. Am luat legătura cu un alt jucător, să îl întreb ce şi cum. Acolo a început şi acolo s-a terminat toată implicarea mea în lumea asta”, susține tenismanul român.

Suspendat provizoriu încă din 29 septembrie 2015, Carpen este primul român prins că a trucat sau a conspirat la aranjarea de meciuri pentru mafia pariurilor. Marți, australianul Nick Lindahl a fost suspendat șapte ani din tenis și amendat cu 28.000 lire sterline pentru implicarea într-o conspirație de a truca un meci la un turneu minor din Australia, în 2013.