Teorii ale conspiraţiei în Turcia şi Rusia privind organizatorii şi scopurile atentatelor din Paris

Teorii ale conspiraţiei au apărut în Turcia şi Rusia privind atentatele comise de trei jihadişti la Paris, mai mulţi oficiali afirmând că servicii de spionaj străine au organizat atacurile, pentru a pedepsi Franţa sau pentru a spori ura faţă de Islam, comentează Financial Times în ediţia online. Melih Gokcek, primarul oraşului Ankara, a afirmat luni că "Mossadul (serviciul de informaţii israelian) este cu siguranţă responsabil de aceste incidente, sporeşte ura faţă de Islam". El a apreciat că atentatele au legătură cu demersurile Franţei în vederea recunoaşterii Palestinei. Ali Sahin, parlamentar turc şi purtător de cuvânt pe afaceri externe al partidului de guvernământ AKP, a prezentat opt motive pentru care suspectează că atacurile au fost organizate "astfel încât să fie acuzaţi musulmanii şi Islamul". La rândul său, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni într-o conferinţă de presă că "duplicitatea Occidentului este evidentă". "Ca musulmani nu am susţinut nici terorismul, nici masacrele: rasismul, discursul urii, islamofobia sunt în spatele acestor masacre. Vinovaţii sunt evidenţi: cetăţeni francezi au comis acest masacru, iar musulmanii au fost acuzaţi pentru el", a adăugat preşedintele turc, care s-a declarat uimit că serviciile franceze de informaţii nu i-au urmărit pe vinovaţi mai eficient. În Rusia, comentatori pro-Kremlin au încercat să evidenţieze legături între atentatele din Franţa şi "uneltiri politice" din Statele Unite. Titrând "Au organizat americanii atacul terorist din Paris?", tabloidul Komsomolskaya Pravda a publicat o serie de interviuri pe site-ul său care prezentau diferite motive pentru care Washingtonul ar fi plănuit atentatele. Într-un interviu, Aleksander Jilin, directorul Centrului din Moscova pentru Studierea problemelor aplicate, apreciază că atacul reprezintă pedeapsa americanilor împotriva preşedintelui francez Francois Hollande, pentru un interviu din 6 ianuarie în care a cerut Uniunii Europene să elimine sancţiunile impuse Rusiei. Washingtonul a folosit atacurile pentru a consolida interesele geopolitice ale SUA şi UE în Ucraina, a adăugat Jilin. Alţii au repetat teorii ale conspiraţiei populare în Rusia, care acuză serviciile americane de informaţii pentru o serie de atentate teroriste, de la atacurile din 11 septembrie 2001 din SUA, până la atacurile din Paris de săptămâna trecută. "În ultimii zece ani, aşa-zisul terorism islamist este sub controlul uneia dintre principalele agenţii de informaţii din lume. Sunt sigur că nişte supervizori americani sunt responsabili de atacurile teroriste din Paris, sau cel puţin de islamiştii care le-au comis", a precizat la rândul său Aleksei Martinov, directorul Institutului Internaţional pentru State Noi.