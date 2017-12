Terapie cu măgăruşi la Cernavodă, pentru copiii cu nevoi speciale

PROIECT Primăria Cernavodă şi Asociaţia „Save the dogs and other animals”, care se ocupă cu protecţia animalelor fără stăpân, au încheiat un protocol de colaborare prin intermediul căruia doresc să-i ajute pe copiii cu dizabilităţi. „Concret, este vorba despre un program de recuperare a copiilor cu probleme fizice şi psihice prin onoterapie, care este o formă de terapie cu măgăruşi, folosită de mulţi ani în ţările europene şi care are numeroase beneficii asupra copiilor cu dizabilităţi şi tulburări psihice. Cum asociaţia are în îngrijire mulţi măgăruşi, ne-am gândit că putem folosi aceste animale pentru a ajuta la recuperarea copiilor. Deocamdată, colaborarea noastră este la stadiul de proiect, urmând ca Asociaţia să atragă fonduri europene cu care să amenajeze un spaţiu adecvat pentru aplicarea onoterapiei”, a spus Hânsă.

CENTRU Edilul din Cernavodă a adăugat că programul de recuperare a copiilor prin onoterapie este unul mai puţin cunoscut în România. „O şedinţă durează între 20 şi 30 de minute şi are trei etape: terapia de contact, călăritul şi jocurile de mişcare. Este benefică în cazul copiilor care suferă de autism, paralizie cerebrală sau sindromul Down”, a spus edilul. În altă ordine de idei, primarul Hânsă spune că administraţia locală va deschide, în acest an, un Centru de terapie pentru copiii cu nevoi speciale, care va avea sediul la parterul Internatului de la Liceul Anghel Saligny. Proiectul, afirmă Hânsă, va fi realizat cu ajutorul Asociaţiei „Departe de casă” din Constanţa. „În Cernavodă sunt mulţi copii cu probleme medicale, dar care vor fi ajutaţi pe plan local, nemaifiind nevoie să meargă tocmai până la Constanţa. Astfel, în viitorul Centru vor fi implementate tehnici recuperatorii moderne (ex. Art Therapy) pentru copiii instituţionalizaţi, copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi copiii diagnosticaţi cu autism sau ADHD (deficit de atenţie - n.r.), care necesită educaţie specială”, a spus Gheorghe Hânsă.