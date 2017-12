Terim vrea să renunţe la funcţia de selecţioner

Antrenorul Turciei, Fatih Terim, a declarat după semifinala cu Germania că acest meci a fost, foarte probabil, ultimul la care a stat pe banca naţionalei şi că va prelua o echipă de club din sezonul viitor. “Cel mai probabil, după discuţia pe care o voi avea cu preşedintele Federaţiei, îi voi spune că renunţ. Am precizat acum cîtva timp că nu voi antrena în Turcia. Sînt un om care îşi respectă promisiunile, aşa că mai mult ca sigur voi prelua o echipă de club din Europa”, a afirmat fostul tehnician al lui Galatasaray. Terim (54 de ani), aflat la al doilea său mandat la naţională, a felicitat formaţia Germaniei pentru victorie şi a mărturisit că este mîndru de performanţa elevilor săi. “Cred că am fost cea mai spectaculoasă echipă de la EURO şi am fost foarte aproape să ajungem în finală. Am arătat oamenilor că sîntem o formaţie bună”, a spus Terim, care i-a luat apărarea portarului Ruştu pentru greşeala din semifinală: “Asemenea lucruri se mai întîmplă cîteodată. Salvezi un penalty după care poţi încasa un astfel de gol. Cînd am primit al doilea gol ne-a scăzut moralul pentru că nu avem jucători cu experienţă. Toţi sîntem alături de Ruştu”. EURO 2008 a fost al doilea turneu major din cariera lui Fatih Terim, după EURO 1996, cînd Turcia a părăsit competiţia fără puncte şi fără gol marcat! Ca antrenor de club, cele mai importante formaţii pe care le-a pregătit au fost Galatasaray Istanbul (patru titluri, două Cupe ale Turciei, Cupa UEFA în 2000), Fiorentina şi AC Milan.