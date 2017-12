Terorişti infiltraţi în armata SUA? Un raport secret al Pentagonului

Anchetatori ai Departamentului Apărării al SUA au identificat „potențiale riscuri de securitate” într-un program al Pentagonului care a înrolat peste 10.000 de cetățeni străini în forțele armate americane începând din 2009, potrivit postului Fox News, care citează în exclusivitate surse din Congres și de la Pentagon care și-au exprimat îngrijorarea față de posibile „infiltrări”. După mai mult de un an de investigații, inspectorul general al Pentagonului a emis recent un raport, al cărui conținut este încă secret, dar a cărui existență a fost dezvăluită acum pentru prima oară.

Raportul identifică probleme serioase în legătură cu programul MAVNI (Military Accessions Vital to the National Interest) al Pentagonului, care le oferă străinilor imigranți și non-imigranți o cale rapidă de a dobândi cetățenia americană în schimbul serviciului militar. Oficiali ai Departamentului Apărării au declarat că programul este încă operațional, dar au recunoscut că a fost suspendată primirea de noi cereri. Programul MAVNI, creat în ultimele săptămâni ale administrației Bush-Cheney și lansat în timpul președinției lui Barack Obama, avea drept scop recrutarea de persoane cunoscătoare de limbi străine și deținătoare ale altor abilități considerate de Pentagon ca utile și aflate în deficit. Programul a făcut posibile multe „povești de succes”, cea mai cunoscută fiind cea a sergentului Saral Shrestha, originar din Nepal, desemnat „Soldatul Anului” în 2012 în SUA. De asemenea, analiști independenți au constatat că recruții MAVNI i-au depășit în performanțe pe ceilalți militari în zone critice. Cu toate acestea, în ultimele luni au crescut îngrijorările cu privire la administrarea programului. „Lipsa de disciplină în aplicarea acestui program a creat probleme în altă parte”, a declarat republicanul Steve Russel, membru al Camerei Reprezentanților, ofițer în retragere, membru al Subcomitetului privind personalului militar și cel care a tras primul semnal public de alarmă. „Departamentul Apărării întreprinde o analiză a programului pilot MAVNI din cauza potențialelor riscuri de securitate asociate cu acesta”, a declarat lt.col. Paul Haverstick, purtător de cuvânt al Pentagonului, la solicitarea Fox News, refuzând însă alte precizări din cauza unui „litigiu în curs”. Actualul ministru al apărării, Jim Mattis, despre care sursele afirmă că are propriile îndoieli legate de MAVNI, este citat ca pârât într-un proces intentat în februarie de șapte persoane recrutate prin MAVNI, care reclamă o decizie de înăsprire a condițiilor de acces la autorizații de securitate, ceea ce le afectează carierele militare. Potrivit unor surse, unele țări de origine ale unor persoane recrutate prin MAVNI constituie o sursă „de preocupare”, chiar dacă deocamdată nu există dovezi publice că Statul Islamic, Al Qaida sau alte grupări teroriste s-au infiltrat prin intermediul acestui program.