Test important pentru Viitorul în UEFA Europa League

FC Viitorul va susţine joi, de la ora 18.00 (în direct la TVR 1 şi TVR HD), partida cu Vitesse Arnhem, din prima manşă a celui de-al doilea tur de calificare din UEFA Europa League. Meciul care va avea loc pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu a fost prefaţat de obişnuita conferinţă de presă, în care combatanţii şi-au exprimat punctele de vedere. În tabăra constănţeană toată lumea se gândeşte la o prestaţie cât mai bună, care să aducă la final şi un rezultat favorabil în perspectiva returului programat la Arnhem, la 2 august, de la ora 22.00. Formaţia olandeză, care se află în faţa primului joc oficial după trei săptămâni de pregătire, se anunţă un adversar dificil, dar jucătorii constănţeni sunt decişi să învingă după două partide, 0-0 cu Racing Union FC Luxemburg şi 0-1 cu Dunărea Călăraşi, în care nu au reuşit să înscrie.

Ianis Hagi, căpitan Viitorul: „Un meci dificil, meci de Europa League. Sunt mai experimentaţi ca noi în meciurile de acest gen, dar noi jucăm acasă şi ştim ce trebuie să facem. I-am analizat şi sperăm să scoatem un rezultat pozitiv. Ca să te califici trebuie să joci două meciuri, nu doar unul. Am avut un început de sezon nu aşa cum ne-am dorit. Chiar dacă am jucat un fotbal bun, n-am reuşit să marcăm foarte multe goluri. Suntem pozitivi, nu ne aşteptăm să pierdem. Aşteptăm lumea să vină la meci. Vrem să scoatem un rezultat pozitiv, pentru că asta e cel mai important. Este o echipă din Olanda, foarte periculoasă. Ştim că joacă un fotbal foarte bun. Va fi un meci foarte greu. Istoria se scrie pe teren”.

Bogdan Ţîru, fundaş Viitorul: „Echipa este importantă. I-am analizat şi cred că trebuie să facem un joc colectiv foarte bun. Entuziasm cred că trebuie să avem în primul rând şi cu tinereţea noastră putem suplini experienţa lor. Cred că important este să nu luăm gol şi să marcăm. Noi nu suntem o echipă prudentă, încercăm să ne facem jocul nostru, să ne aplicăm principiile”.

Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul: „Un meci european, dificil din toate punctele de vedere. Întâlnim o echipă din Olanda, cu un fotbal foarte bun, dar avem încredere mare în noi. Sperăm să facem două meciuri foarte bune şi să ne ridicăm la nivelul european. Meciul este deschis, cred că vor fi două meciuri frumoase, pentru că adversarul este agresiv, un adversar care face multă presiune, foarte buni pe contraatac. Noi suntem o echipă care ne place să atacăm, ne place să jucăm fotbal. Nu avem probleme de lot. Ştiu că am o echipă foarte tânără, nu aşa de experimentată, dar cu jucători tineri, talentaţi. E o oportunitate, e un test. Noi trebuie să aratăm că avem capacitatea să ne impunem, să facem jocul nostru şi să jucăm la rezultat. Sperăm ca noi să trecem turul. Nu jucăm să nu primim gol, jucăm să câştigăm. Important e să marchezi goluri, să joci fotbal, cu toate că în ultimele două meciuri nu am marcat, echipa şi-a creat foarte multe ocazii. Am atacat mult, am avut multe ocazii, dar ne-a lipsit golul. Sperăm ca atacanţii să fie mai inspiraţi. Dorim să ne calificăm”.

Navarone Foor, jucător Vitesse Arnhem: „Cred că va fi un meci bun. Viitorul este o echipă tânără, dar are şi jucători experimentaţi. Sper că va fi un meci cu multe goluri. Va fi un test serios”.

Leonid Slutsky, antrenor Vitesse Arnhem: „Știu tot ceea mă interesează despre Viitorul, știu că a jucat trei meciuri oficiale. Ştiu că este un proiect special al domnului Hagi. Viitorul joacă în stilul tiki-taka, la fel ca Barcelona. Meciul va fi dificil şi interesant. Ambele echipe au drept obiectiv calificarea. Pentru mine este primul meci oficial. Voi fi nerăbdător, nervos. Nu cred că diferența este atât de mare ca valoare a lotului în bani. În fotbal, pe teren, nu joacă banii. Trei săptămâni nu sunt suficiente pentru a fi pregătiţi sută la sută”.

Pentru întâlnirea de joi, iubitorii fobalului îşi pot cumpăra bilete de acces în tribune la preţurile de 80 de lei (la Tribuna I), 50 de lei (la Tribuna a II-a) şi 20 de lei (la Peluza I şi Peluza a II-a), începând cu ora 12.00, de la casele de bilete ale stadionului. Clubul constănţean va asigura suporterilor, care nu au mijloc de transport personal, un autocar tip cursă specială pe traseul Palatul Copiilor Constanţa - Stadion „Central” Academia Hagi de la Ovidiu, care va pleca joi, la ora 16.45, de la Palatul Copiilor. Revenirea suporterilor la Constanţa va fi asigurată imediat după încheierea partidei.