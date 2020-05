Tiberiu Curt, manager FC Farul: „Există mici datorii la furnizori”

Criza cauzată de pandemia de coronavirus a întrerupt activitatea fotbalistică la FC Farul Constanţa în sezonul 2019-2020, apărând şi unele probleme financiare. După ce în mediul online au apărut informaţii legate de neplata sumei de 115.447,99 de lei către firma de pază One Star Security SRL, aceasta solicitând deschiderea procedurii de insolvenţă, managerul FC Farul, Tiberiu Curt, a făcut câteva precizări în legătură cu situația clubului constănţean: „Situația noastră financiară este de departe cea mai bună din ultimii 12 ani. Jucătorii, staff-ul tehnic și cel administrativ din acest sezon sunt toți cu salariile la zi. Am stins în proporție de 95% litigiile din anii trecuți. Într-adevăr, există mici datorii la furnizori, un lucru normal după această perioadă grea prin care am trecut cu toții, dar sunt în curs de soluționare, nefiind nicio clipă vorba de insolvență și cu atât mai puțin de faliment”.

Tiberiu Curt s-a referit şi la activitatea de la Academia Farul, dar şi la planul pe cinci ani legat de obiectivul formaţiei de seniori: „Numărul copiilor înscriși la Academia Farul Constanța este în continuă creștere, apropiindu-se de 500 și ne mândrim că, de la 1 iulie, ei vor beneficia datorită susținerii Primăriei Municipiului Constanța de condiții optime de pregătire pe noul teren sintetic. În plus, echipa de seniori are începând cu acest sezon un nou teren de antrenament, chiar în incinta bazei sportive. Deci, așa cum puteți observa, avem premisele perfecte pentru a începe cu dreptul noul sezon și suntem încrezători că, având sprijinul administrației locale și al suporterilor noștri, vom reuşi o clasare superioară atât în Liga a 2-a, cât și la grupele de copii și juniori. Suntem determinați să ducem la bun sfârșit planul pe 5 ani pe care l-am prezentat public, încă de la preluarea clubului de noua structură administrativă, și, în ciuda dificultăților inerente, nu ne vom abate de la strategia pe care ne-am propus-o”.