Timofte şi-a dat demisia pentru că Băsescu nu are încredere în SRI ?!

Fostul director al SRI a încercat, ieri, timp de aproape două ore şi jumătate, să-i convingă pe membrii Comisiei parlamentare care supraveghează activitatea Serviciului Român de Informaţii că instituţia pe care el a condus-o nu are, de fapt, nicio vină pentru dispariţia sirianului Omar Hayssam. Radu Timofte a fost invitat la Comisia parlamentară de supraveghere a activităţii SRI, după ce mai mulţi membri ai Comisiei au pus la îndoială faptul că demisia sa ar fi fost cauzată de dispariţia omului de afaceri sirian Omar Hayssam. Comisia nu s-a lăsat convinsă şi a dispus începere unei anchete pentru a stabili vinovaţii. Timofte a precizat că preşedintele l-a sunat joia trecută şi a convocat o întrevedere, la Palatul Cotroceni. În urma discuţiilor cu şeful statului, fostul director SRI a decis să renunţe la funcţie. Potrivit lui Timofte, Băsescu i-a spus că nu mai are încredere în SRI. Fostul director SRI regretă că nu a renunţat mai demult la funcţie pentru a evita implicarea SRI în dispute politice. În plus, Timofte nu crede că instituţia pe care a condus-o poate fi culpabilizată pentru dispariţia omului de afaceri sirian. Radu Timofte a susţinut că legile în vigoare nu obligau Serviciul să-l monitorizeze pe Hayssam, după ce a fost eliberat din penitenciar. El afirmă că procurorul de caz a cerut altor instituţii supravegherea acestuia şi consideră că "este de discutat" dacă SRI trebuia să îl monitorizeze pe Omar Hayssam după ce acesta a fost eliberat din arest, el spunînd că nu intră în atribuţiile SRI să se pronunţe asupra deciziei justiţiei. El a arătat că SRI a fost prima instituţie care a semnalat implicarea lui Omar Hayssam în răpirea jurnaliştilor. Procurorul Ciprian Nastasiu din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) ar fi trebuit să solicite SRI filarea lui Hayssam, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis punerea în libertate a sirianului.

Preşedintele comisiei parlamentare de control a activităţii SRI susţine şi el că, în cazul de faţă, vina aparţine şi Parchetului, şi Justiţiei şi fostului „doi şi un sfert2 din subordinea Internelor. Ministrul de interne, Vasile Blaga declară însă că unitatea sa specială de informaţii ar fi transmis din timp intenţia lui Omar de a pleca din ţară. Fostul director al SRI a ţinut să precizeze că instituţia nu a fost consultată cu privire la decizia eliberării lui Hayssam din arest şi la măsurile care se impuneau. El a adăugat că, după reţinerea şi arestarea acestuia, „SRI a acordat sprijinul necesar activităţii organelor de cercetare şi urmărire penală numai la solicitarea acestora”, însă "SRI nu poate fi moaşa comunală sau pompierul universal al statului român, deci nu se poate suprapune peste responsabilităţile altor instituţii”. Radu Timofte îşi reproşează acum că nu a părăsit conducerea instituţiei în urmă cu un an şi jumătate, precizînd că nu a prevăzut o evoluţie a situaţiei, inclusiv politice, care să determine implicarea SRI în diverse dispute politice.