Ţintă atinsă pentru CS Farul la CN de atletism

După ce au cucerit şapte medalii în prima zi a Campionatelor Naţionale de atletism rezervate seniorilor, desfăşurate pe stadionul “Iolanda Balaş” din Bucureşti, sportivii de la CS Farul Constanţa au continuat seria rezultatelor bune şi în cea de-a doua zi. Gruparea de pe litoral şi-a trecut în cont al treilea titlu de campion la actuala ediţie, cucerit de Adrian Vasile (antrenor Gabriela Voiculescu), în proba de lungime, cu o săritură de 7,75 m. Palmaresul delegaţiei constănţene a fost îmbogăţit cu alte trei medalii de argint. La 400 m garduri, Bogdan Ţucă (antrenor Cătălin Ganera) a încheiat pe locul secund, cu timpul de 52,23 secunde, Iulian Geambazu (antrenor Cătălin Ganera) a terminat al doilea în proba de 200 m, cu 21,84 secunde, în timp ştafeta de 4x400 m de la CS Farul, formată din Andrei Dănilă, Bogdan Ţucă, Iulian Ganciu şi Iulian Geambazu, a sosit la mai puţin de o jumătate de secundă în urma învingătorilor, încheind cu timpul de 3 minute 17 secunde şi 49 de sutimi. Cotată printre favorite la titlu, Cristina Sandu (antrenor Lucian Sfiea) s-a clasat pe ultima treaptă a podiumului în proba de lungime, câştigând medalia de bronz cu o săritură de 6,30 m. Astfel, CS Farul a încheiat ediţia din acest an a Campionatelor Naţionale de atletism rezervate seniorilor cu 12 medalii: trei de aur, cinci de argint şi patru de bronz, îndeplinindu-şi obiectivul fixat înainte de startul competiţiei.

„Rezultatele obţinute sunt foarte bune, dar ne aşteptam la acest lucru. Am fi avut o medalie de aur în plus, în proba feminină de ştafetă 4x100 de metri, pe care am fi câştigat-o fără probleme, însă Maria Mazilu s-a accidentat în seriile de calificare de la 100 metri şi nu a mai putut participa la ştafetă. Singura dezamăgire este că nici Cristina Toma şi nici Cristina Bujin nu au realizat baremul pentru participarea în proba de triplusalt de la Campionatele Mondiale din Coreea de Sud. Nici Andreea Ogrăzeanu nu a făcut baremul la 200 metri, urmând să participe la Mondiale doar la 100 metri”, a spus Dumitru Mihăilescu, director adjunct al CS Farul. Aseară, Ogrăzeanu, Bujin şi Toma au plecat spre China, unde vor participa la Jocurile Mondiale Universitare de la Shenzhen.