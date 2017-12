Toamna revine în forță

Toamna își reintră în drepturi în Dobrogea, cu ploi și temperaturi în scădere. Miercuri, 5 octombrie, maxima zilei va fi de 19 grade Celsius și este posibil să plouă. Nici în următoarele două zile vremea nu va fi mai frumoasă, pentru că va ploua atât joi, cât și vineri. Joi, 6 octombrie, maximele se vor încadra între 13 și 17 grade C, iar minimele între 6 și 12 grade C. Vineri, 7 octombrie, maxima va urca până la 19 grade C.

VREMEA PE DOUĂ SĂPTĂMÂNI

În Dobrogea, vremea va deveni răcoroasă între 5 și 7 octombrie, cu temperaturi maxime de 14 - 16 grade Celsius şi minime de 7 - 10 grade C, se arată în prognoza meteo valabilă între 5 și 16 octombrie. În celelalte zile ale intervalului sunt de aşteptat valori termice apropiate de cele normale în prima jumătate a lunii octombrie, respectiv 17 - 20 de grade C ziua şi 8 - 12 grade C noaptea. Ploi mai frecvente, moderate cantitativ, vor fi pe 5, 7 și 8 octombrie.