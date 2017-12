„Toate cele 16 facultăţi ale universităţii, acreditate”

Universitatea „Ovidius” din Constanţa este una dintre cele mai reprezentative instituţii de învăţământ din sud-estul României. Ea are în alcătuire 16 facultăţi acreditate, acoperind toate specialităţile, care, an de an, sunt asaltate de candidaţi. Toate facultăţile au dotările necesare, au cadre didactice bine pregătite şi oferă studenţilor condiţii de învăţământ similare unităţilor din străinătate. Acest fapt este demonstrat prin aprecierea specialiştilor ARACIS, respectiv „grad de încredere ridicat”, „o recunoaştere a meritelor întregului corp profesoral”, aşa cum a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. Tiberius Epure, într-un interviu acordat cotidianului nostru.

- Admiterea 2013 „bate” la uşă. Cum v-aţi propus să atrageţi viitorii studenţi?

Rector: Încă de la preluarea mandatului de rector, am considerat că promovarea ofertei educaţionale şi a valorilor ovidiene este foarte importantă pentru instituţia pe care o conduc. Astfel, începând cu anul trecut, am înfiinţat Caravana „Ovidius”, iniţiativă care s-a bucurat de un real succes şi pe care am continuat-o şi anul acesta. Având alături echipa managerială, am avut întâlniri cu absolvenţii liceelor din Constanţa, Mangalia, Medgidia, Tulcea şi Călăraşi, o delegaţie a universităţii ajungând chiar şi la Brăila. Totodată, în perioada examenului de Bac, echipele de promovare ale instituţiei au împărţit pliante părinţilor şi elevilor şi au oferit informaţii cu privire la programele de studii ale universităţii. Mai mult, prin canalele media, dar şi prin reclame care rulează în autobuzele din Constanţa, am reuşit popularizarea ofertei educaţionale. De pe site-urile universităţii, în permanenţă actualizate, candidaţii pot afla, printre altele, detalii despre probele de concurs, ce facilităţi le sunt oferite studenţilor ovidieni sau de ce acte au nevoie la înscriere. De menţionat este că, pentru anul universitar 2012 - 2013, am fost una dintre puţinele universităţi care au înmatriculat un număr mai mare de studenţi decât în anul anterior.

- Punctul forte al Universităţii „Ovidius” din Constanţa este rezultatul evaluării ARACIS, respectiv „grad de încredere ridicat”. Aveţi un plan bine pus la punct care să menţină gradul de încredere pe care să-l prezentaţi viitorilor studenţi?

Rector: Gradul de încredere ridicat pe care l-a obţinut universitatea este o recunoaştere a meritelor întregului corp profesoral. Totodată, acesta ne obligă să păstrăm standarde înalte şi să confirmăm prestaţia bună de până acum. Demersurile pe care le-am întreprins în primul an de mandat şi pe care le voi continua, conform programului meu managerial, au vizat, în special, creşterea calităţii actului didactic în paralel cu modernizarea şi dezvoltarea constantă a bazei materiale pentru ca studenţii să beneficieze de un proces educaţional bine pus la punct, în condiţii optime. Un alt punct de interes este reprezentat de cercetarea ştiinţifică, pe care încerc să o dezvolt atât cantitativ, dar mai ales calitativ şi care va spori prestigiul şi vizibilitatea naţională şi internaţională a instituţiei pe care o reprezint. Din discuţiile avute cu domnii miniştri, am aflat că se doreşte o nouă ierarhizare, dar este nevoie ca aceasta să se facă pe criterii bine stabilite. Consiliul Naţional al Rectorilor, al cărui vicepreşedinte sunt, va milita pentru realizarea unor astfel de criterii şi comunicarea lor transparentă şi în timp util tuturor universităţilor, astfel încât procesul de ierarhizare să fie obiectiv. Sunt convins că, atunci când va avea loc ierarhizarea, la nivelul întregii universităţi pe care o manageriez se va constata o creştere semnificativă. În 2011, când a avut loc procesul de ierarhizare a domeniilor de studii, eram decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi, fără să am susţinerea conducerii universităţii, am reuşit, alături de colegii mei, să plasez specializarea Administrarea Afacerilor pe cea mai înaltă treaptă, în categoria A. Acum, din postura de rector al Universităţii, susţin toate facultăţile şi le acord sprijin, dar din experienţă ştiu că performanţa nu poate fi atinsă fără colaboratori implicaţi. Doresc să menţionez că, în cazul evaluărilor ARACIS, rezultatele obţinute de facultăţi sunt consecinţe ale acţiunilor întreprinse de decani, iar aceştia trebuie să aibă curajul şi puterea să şi le asume. Mai mult, în contractul de management pe care l-am încheiat, în calitate de rector, cu decanii, s-a avut în vedere ca fiecare dintre aceştia să ridice domeniile de studii din cadrul facultăţilor la o treaptă superioară, în ierarhizare.

- Ce ne puteţi spune despre acreditarea facultăţilor Universităţii „Ovidius”? Ce condiţii au îndeplinit ele pentru acreditare şi ce înseamnă acreditarea pentru studenţi?

Rector: Toate cele 16 facultăţi ale universităţii sunt acreditate. Mai mult, aproape toate cele 82 de programe de studii de licenţă şi cele 72 de programe de studii de masterat sunt, de asemenea, acreditate, iar restul sunt autorizate, fiind în proces de acreditare. Când spunem despre o specializare că este acreditată sau în curs de acreditare, acest lucru demonstrează că sunt întrunite criterii foarte clare şi că studentului i se crează toate premisele pentru a ajunge un bun specialist în domeniul pe care şi-a ales să-l studieze. Este foarte important pentru părinţii elevilor şi pentru elevi să aleagă cu grijă, pentru ca pe durata studenţiei aceştia să primească o educaţie aleasă, iar competenţele dobândite să fie conforme cu cerinţele de pe piaţa muncii. Pentru asta, este nevoie de un corp profesoral profesionist şi implicat, respectarea unor standarde înalte de predare şi o bază materială care să susţină desfăşurarea tuturor activităţilor universitare în bune condiţii.