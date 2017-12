Tom şi Jerry, din nou orfani

Joseph Barbera, desenatorul celebrelor personaje animate Tom şi Jerry, a murit luni, la Los Angeles, la vîrsta de 95 de ani. Din anul 1957, împreună cu William Hanna, compania de producţii animate Hanna-Barbera a devenit celebră datorită personajelor sale, Tom şi Jerry, Ursul Yogi, Scooby Doo, Familia Flintstone. Moartea lui Joseph Barbera intervine la cinci ani după decesul lui William Hanna, în 2001, la vîrsta de 90 de ani.

William Hanna şi Joseph Barbera au început să colaboreze în 1937 cu Metro-Goldwyn-Mayer, unde l-au creat pe motanul Tom care încearcă, fără succes, să-l prindă pe şoricelul Jerry. Primul era producător în timp ce Joseph Barbera era desenator. În această formulă au reuşit să adune şapte premii Oscar. Odată cu apariţia televiziunii, compania Hanna-Barbera a produs peste 300 de desene animate pe parcursul a 60 de ani, printre care se numără "Familia Flintstone", "Ursul Yogi", "Johnny Quest", "Scooby Doo", "The Banana Splits," "The Harlem Globetrotters," "The Jetsons" sau "The Smurfs". Pentru contribuţia lor la dezvoltarea animaţiei, William Hanna şi Joseph Barbera au fost recompensaţi cu o stea pe Bulevardul Gloriei de la Hollywood.