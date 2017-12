Tone de carne expirată din... august 2013!

12:23:57 / 14 Martie 2014

Varful aisbergului

stati linistiti fratilor ca asta-i singurul caz de comert cu carne stricata. o dovada este ca sunt implicati direct in trafic politistii. alta dovada e ca a fost imprastiata stricaciunea cu tupeu in toata tara, ca asa e la moda sa se ajute coruptii intre ei intre judete. mancati linistiti snitzel si friptura ca firmele de alimente ale rudelor politistilor, guvernantilor, primarilor si celorlalte scursuri umane care ne apara interesele n-au comercizat si nu vor comercializa vreodata carne stricata. suntem exact ca pe vremea prohibitiei de peste ocean: tot ce este interzis aduce bani grei in buzunarele functionarilor publici ce bocesc toata ziua ca nu le ajung salariile ca sa nu le observam afacerile la negru.