Tort de vis pentru fiul Elenei Gheorghe

Fiul Elenei Gheorghe, Nicholas, a împlinit, vineri, vârsta de doi anişori, iar cântăreaţa a postat pe o reţea de socializare fotografia cu tortul aniversar. Tortul este îmbrăcat în cremă de marţipan şi este decorat cu figurine din desene animate. Elena Gheorghe a dezvăluit că a organizat în urmă cu câteva zile şi petrecerea de tăiere a moţului pentru micuţul Nicholas.

„Nu am avut tăierea moţului la un an pentru că nu am avut ce moţ să-i tăiem. Am aşteptat să îi crească părul. La petrecere au fost 140 de adulţi şi 40 de copii. Copiii au stat până la ora 23.00, iar adulţii au petrecut până dimineaţa. De pe tavă, Nicholas a ales pentru prima oară microfonul şi apoi a luat cheile de la maşină. Mi-aş fi dorit să ia un caieţel, o cărticică”, a declarat Elena Gheorghe.