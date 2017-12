Tot mai mulți tineri vor să studieze peste hotare

În ultimii ani, tot mai mulți tineri iau în considerare posibilitatea studierii în străinătate, datorită numeroaselor oportunități de programe de studiu și de angajare în timpul și după absolvire. Cu o diplomă de la o universitate din Marea Britanie, Franța sau Danemarca, altfel se deschid ușile instituțiilor din întreaga lume, așa că tinerii sunt tot mai interesați de oportunitățile instituțiilor de învățământ de peste hotare. Tocmai de aceea, marți, la hotelul Ibis din Constanța, încă de la prima oră de la deschiderea târgului educațional World Education Fair, elevii constănțeni așteptau să intre pentru a discuta cu reprezentanții liceelor și universităților participante. Organizatorii Integral Edu susțin că numărul elevilor participanți la aceste evenimente este mai mare de la an la an. ”Târgul este unul mixt, care combină prezența reprezentanților de la licee, tabere de vară de studiu și universități din străinătate. Ca noutate, începând de anul acesta, universitățile din Marea Britanie acordă împrumuturi guvernamentale și pentru studiile de master. Avem 18 expozanți, reprezentanți ai instituțiilor din străinătate, iar alte instituții sunt reprezentate de consultanți Integral Edu, pentru că noi colaborăm cu aproximativ 300 de licee și universități din întreaga lume”, a explicat managerul regional al Integral Edu, Ana-Larisa Pospai. Tinerii au putut discuta cu reprezentanți din Marea Britanie, Franța, Elveția, Danemarca, Olanda, Portugalia, Italia, de la care au aflat informații despre programele de studiu și criteriile de admitere. Nicoleta Cristudor, consultant în cadrul Integral Edu, a explicat că sistemul de învățământ francez promovează două tipuri de abordări: una se centrează pe teorie, și vorbim de studiul în cadrul universităților de stat, iar alta se bazează pe învățarea mult mai aplicată, unde se întâlnesc faimoasele Les Grandes Ecoles, unde se poate studia și se pot pune în practică noțiunile învățate. ”Înscrierea la universitățile din Franța se face în perioada 20 ianuarie - 20 martie, prin depunerea candidaturilor pe portalul francez www.admission-postbac.fr, unde ne punem înscrie la 12 facultăți, pe care le ordonăm în ordinea priorităților, astfel încât în vară vom primi răspunsul de la o singură universitate. Pentru admitere contează foarte mult ce au făcut în ultimii 3 ani și jumătate, atât notele și mediile obținute, profilul pe care îl studiază, dar și activitățile extracuriculare, întrucât se atașează un CV, dar este foarte important ca toți candidații să dețină certificat de limbă de minimum B2”, a explicat Nicoleta. Cei care nu au ajuns la târg pot primi consultanță la biroul Integral Edu deschis la Constanța, pe b-dul Mamaia nr. 67.