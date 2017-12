Totul pentru calificare

Una dintre cele două partide din 16-imile de finală ale Cupei României ce opune două echipe din Liga I este cea de la Constanţa, unde Farul primeşte vizita nou promovatei FC Braşov. Dacă multe dintre formaţiile din Liga I au anunţat că vor menaja jucătorii de bază în această fază a Cupei României, Farul şi FC Braşov acordă importanţă maximă competiţiei surprizelor şi au anunţat că vor alinia echipele de bază. “Farul şi-a propus să dispute toate meciurile pe viaţă şi pe moarte pentru că fiecare joc este extrem de important, fie că e în campionat, fie în Cupa României. Ne propunem să ne calificăm în optimi şi vom alinia tot ce avem mai bun la ora actuală”, a declarat antrenorul principal al constănţenilor, Ion Marin, care susţine că echipa sa este pregătită inclusiv pentru lovituri de departajare. “Rechinii” sînt conştienţi de dificultate partidei cu formaţia de sub Tîmpa, mai ales că trupa lui Răzvan Lucescu nu a mai primit gol în ultimele şase etape disputate în Liga I. “Braşovul este una dintre echipele bune ale campionatului. Are o defensivă foarte bună, însă sperăm ca la final noi să fim cei fericiţi”, a afirmat fundaşul dreapta al Farului, Răzvan Farmache. Celălalt fundaş lateral constănţean, Florin Maxim, îşi doreşte şi el o victorie contra braşovenilor: “Dacă aş fi nevoit să aleg între victoria cu FC Braşov şi cea, de sîmbătă, cu Timişoara, aş prefera-o pe cea din Liga I. Însă victoriile aduc victorii şi ne dorim mult un succes cu FC Braşov pentru a avea un moral excelent înaintea meciului din campionat”. Sigurul jucător indisponibil din lotul Farului este Gerlem. Chiar dacă era anunţată revenirea sa după o accidentare mai veche, brazilianul nu este complet refăcut şi şi-a amînat reîntoarcerea pe teren. Ca şi Farul, FC Braşov acordă importanţă maximă meciului de la Constanţa, unde a sosit încă de luni. “Noi ne propunem să cîştigăm fiecare joc pe care-l avem. La Constanţa am venit să jucăm cu Farul un meci pe viaţă şi pe moarte. Nu va fi uşor, însă cred că avem forţă să ne calificăm”, a spus antrenorul Răzvan Lucescu. În meciul de la Constanţa vor reveni după suspendări Robert Ilyeş şi Cătălin Munteanu, iar Roman, Măldărăşanu, Sburlea şi Surdu sînt incerţi. Partida din această după-amiază ar putea avea o însemnătate aparte pentru ex-fariştii Dorel Zaharia şi Adrian Senin, care îşi vor înfrunta fosta echipă.

Echipele probabile - FC Farul (antrenor Ion Marin): Curcă - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Ben Teekloh - Băcilă, Fatai, Voiculeţ, G. Mendy - Chico; FC Braşov (antrenor Răzvan Lucescu): Stelea - Rui Duarte, Abrudan, N. Constantin, Ezequias - Ilyeş, Adriano, Senin, C. Munteanu - Dedu, Zaharia. Arbitri: Augustus Constantin (Rm. Vîlcea) - Ionel Popa (Paşcani) şi Cătălin Savu (Galaţi).