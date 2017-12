“Tovarăşa procuror” Monica Macovei, acuzată că a torturat un bărbat care a refuzat să colaboreze cu Securitatea

Preşedintele PC, Dan Voiculescu, l-a prezentat ieri, într-o conferinţă de presă, pe Victor Petre, care susţine că a fost victima fostei Securităţi şi că a fost torturat şi bătut de actualul ministru al Justiţiei, Monica Macovei, pe atunci "tovarăşa procuror". Iniţial, Victor Petre şi-a prezentat cazul printr-un memoriu înaintat PC, pentru că s-a temut să iasă singur în public ca să-şi spună povestea. Voiculescu a precizat că el este prezent la conferinţa de presă în calitate de "garant al lui Victor Petre şi al tuturor românilor care doresc să-i condamne pe adevăraţii criminali ai fostei Securităţi". Victor Petre a declarat că, în 1986, cînd era director al complexului restaurant Gara de Nord, în urma refuzului său de a semna un acord de colaborare cu Securitatea i s-a înscenat că ar fi luat mită de la subalternii săi. Petre a spus că a fost anchetat de procurorul Monica Mocovei, pe atunci ea avînd numele Gherghescu. "Totul a pornit pe vremea cînd m-am mutat cu serviciul la Romvared şi am avut nevoie de paşaport de serviciu. Securistul care se ocupa de Romvared mi-a spus că rezolvă el dacă voi colabora cu Securitatea. Am refuzat şi m-am mutat de la acel loc de muncă, dar tot în cadrul Gării de Nord. Aşa se face că am dat peste acelaşi securist. Credeam că nu-mi mai poate face nimic pentru că nu mai aveam nevoie de el ca să obţin paşaport. Însă după puţin timp am fost acuzat de luare de mită şi am fost anchetat un an şi trei luni. În tot acest timp am fost torturat şi bătut de Monica Gherghescu", a declarat Victor Petre. El a adăugat că şi după 20 de ani îi mai este frică de ea: "Mi-a fost frică de faptul că un călău al meu a ajuns ministru al Justiţiei". El a mai spus că Monica Macovei, pe atunci Gherghescu, l-a calificat drept "criminal şi că este împotriva lui Ceauşescu". Bărbatul susţine că după un an şi 7 luni a fost condamnat definitiv la 12 ani de închisoare şi transferat la Penitenciarul Rahova, de unde a fost eliberat prin decret, în decembrie 1989. "Doamna procuror s-a purtat cu mine ca un monstru. M-a lovit cu pumnii şi picioarele ca să recunosc un fapt pe care nu l-am făcut. Pe urmă m-a întrebat dacă am spus bancuri cu Ceauşescu şi cînd am spus că da, a ordonat să mă bage în arestul poliţiei. Ofiţerul de acolo s-a temut să mă bage în celulă spunînd despre mine: "e şifonat rău". I-a fost frică să nu păţesc ceva în arest, dar i s-a spus că aşa a ordonat tovarşa procuror şi că ştie ea ce face. Am fost condamnat şi mi-am văzut familia după nouă luni", a mai spus Victor Petre. Întrebat de ziarişti în legătură cu numele ofiţerului de securitate care a vrut să-l racoleze, Victor Petre nu a putut să răspundă decît că era vorba despre un "nume unguresc". El a adăugat că nu are certificat medical şi că nu cunoaşte numărul dosarului, dar că acesta s-ar afla la Tribunalul Sectorului 1. Secretarul general adjunct al PC, Codrin Ştefănescu, a anunţat că la sediul partidului s-au mai primit astfel de sesizări, dînd exemplul lui Ion Cepturean din Ploieşti, care spune că procurorul Monica Gherghescu a anchetat-o pe soţia sa în anii comunismului. "Potrivit domnului Cepturean, din cauza anchetei, soţia sa s-a îmbolnăvit şi, după cîţiva ani, a murit", a spus Codrin Ştefănescu.