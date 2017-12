Toyota recheamă în service 2,27 milioane de vehicule

Grupul nipon Toyota a anunţat că va rechema la service 2,27 milioane de vehicule vândute în întreaga lume, din cauza unor probleme la airbag, aceasta fiind cea de-a treia rechemare lansată în tot atâtea luni de cel mai mare constructor auto mondial. Un purtător de cuvânt a precizat că, în cazul unui număr de aproximativ 20 de modele de autovehicule Toyota, airbagul din partea pasagerului ar putea fi defectuos şi, în cel mai rău caz, ar putea lua foc. Aproximativ 650.000 de vehicule vizate de această rechemare au fost vândute în Japonia, iar 1,62 milioane în străinătate. Citadinele Yaris, mai multe modele ale berlinei Corolla, monospaţiul Noah şi berlinele Avensis se numără printre modelele vizate de această acţiune.

O bună parte dintre vehiculele afectate au fost rechemate deja la service, pentru acelaşi motiv, în luna aprilie 2013. Toyota a explicat că a dorit să modifice soluţia găsită la acea dată, ceea ce a determinat compania să recheme din nou la service aceleaşi maşini. În urma deciziei de miercuri, numărul autovehiculelor rechemate la service de grupul Toyota în ultimele trei luni a ajuns la peste nouă milioane de unităţi. La începutul lunii aprilie, Toyota a rechemat la service 6,39 milioane de vehicule, din cauza mai multor probleme tehnice (airbag, fixarea scaunului, joc al volanului, probleme la demaror), apoi, la finele lunii mai, Toyota a mai rechemat 520.000 de vehicule suplimentare, în special în America de Nord, pentru o problemă la fixarea roatei de rezervă.

Toyota a trecut printr-o criză fără precedent la finele lui 2009 şi începutul lui 2010, când a fost nevoită să recheme de urgenţă aproximativ nouă milioane de vehicule, în special în SUA, din cauza unei probleme la pedala de acceleraţie, care se putea bloca, sau a reacţiei întârziate a sistemului de frânare. Recent, grupul nipon a trebuit să plătească o amendă de 1,2 miliarde de dolari în SUA, pentru că şi-a înşelat clienţii în acest dosar. Toyota a reuşit ca în 2013 să-şi păstreze, pentru al doilea an la rând, titlul de cel mai mare constructor auto din lume, devansându-şi rivalii General Motors şi Volkswagen AG, după ce a vândut 9,98 milioane vehicule. Pentru acest an, Toyota împreună cu celelalte două companii din grupul său, Daihatsu Motor Co şi Hino Motors Ltd., intenţionează să vândă 10,32 milioane de vehicule la nivel global, devenind primul constructor auto care va reuşi să vândă zece milioane de vehicule într-un singur an.