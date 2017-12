Traian Băsescu, martor sau inculpat? Declaraţii incendiare

Ce se întâmplă, în prezent, în România este strigător la cer. Te lasă pur şi simplu fără cuvinte, aşa cum au rămas marile cancelarii europene şi chiar aliaţii americani, care tac mâlc pe această temă. Ce se întâmplă, pe scurt, în România zilelor noastre?

Fratele Mircea, al preşedintelui României, Traian, s-a înhăitat sub formă de încuscrire cu clanul interlop Bercea Mondial. Profitând de înaltele relaţii pe care „naşu’” le are, ţiganii i-au cerut acestuia să-l ferească pe capul clanului Bercea de pârnaie şi, ulterior, să-l elibereze din puşcărie, unde aflaseră că urmează să sălăşluiască timp de 7 ani şi jumătate, pentru tentativă de omor. Şi fratele preşedintelui a zis „da” şi le-a cerut ţiganilor 600.000 de dolari, din care i-au parvenit 250.000 prin intermediarul Marian Căpăţână, lider pedelist de frunte. Despre restul banilor... nu se ştie încă, public, în ce buzunare au ajuns. Când au văzut ţiganii că Bercea e tot în închisoare şi că nu se întrevede nicio scăpare, au început să facă presiuni asupra lui Mircea Băsescu pentru a-şi recupera „mormanul de dolari”. Toate discuţiile dintre acesta şi ţigani au fost înregistrate de Florin Anghel (Băsică - n.r.) “cu cravata”, desigur, o cameră de luat vederi, ataşată la acul de cravată. Presiunile asupra lui Mircea Băsescu au însemnat, aşa cum se vede în toate înregistrările pe care ţiganii le-au pus la dispoziţia anchetatorilor, rugăminţi şi discuţii amicale, în care Florin Anghel îşi cerea banii înapoi sau tatăl în libertate. Mircea Băsescu îi povesteşte fratelui său, Traian Băsescu, episodul prin care trece şi, probabil, şi faptul că nu are bani să le dea înapoi ţiganilor. Traian Băsescu îl sfătuieşte, potrivit propriilor declaraţii, să meargă la DNA Constanţa (deşi această instituţie se ocupă de dosare în care prejudiciul, sub orice formă ar fi el, depăşeşte 1.000.000 de euro - n.r.) şi să facă plângere pentru şantaj. Care şantaj nu ştim, întrucât din înregistrările lui Băsică nu reiese nimic de genul acesta. Şi, culmea, nici din înregistrările lucrătorilor DNA nu reiese acest lucru!!! Sau cel puţin din înregistrarea prezentată marţi seară de Antena 3, care aparţine DNA și care a fost efectuată cu ocazia flagrantului pus la cale de Mircea Băsescu şi DNA, fiind pusă la dispoziţia jurnaliştilor de însuşi Băsică, nu reiese. (Stenogramele înregistrării pot fi citite în ediţia online a cotidianului nostru, www.telegrafonline.ro - n.r.). Mai mult decât atât, în noua înregistrare apare un element senzaţional în sinceritatea lui: Mircea Băsescu este „ameninţat” de Izaura Anghel că ea va merge la DNA cu înregistrările!!! Sigur, DNA-ul era chiar acolo şi asculta, pitit, toate aceste lucruri. Însă chiar şi faptul că şantajul nu poate fi probat cu aceste înregistrări (legale şi utilizabile ca probe, potrivit motivării arestării preventive a lui Mircea Băsescu) intră în umbră faţă de mişcarea strigătoare la cer efectuată de DNA şi nu credem că decizia aparţine unor simpli lucrători. Înregistrarea DNA a fost făcută la sfârşitul lunii mai. Şi atât. Nu s-a întâmplat absolut nimic cu ea până când Băsică nu a făcut publice, prin intermediul Antenei 3, alte înregistrări, din care reiese clar implicarea lui Mircea Băsescu în traficul de influenţă. Ce concluzie am putea să tragem de aici, în afară de o intervenţie de la nivel înalt pentru muşamalizarea poveştii? Deci Mircea Băsescu recunoscuse, cu aproape o lună înainte, în faţa DNA (că doar ştia că era înregistrat în cadrul flagrantului) că luase banii şi îl implicase şi pe fratele său, Traian Băsescu, căci intervenţiile se finalizau şi porneau de la acesta. Dacă adăugăm aici şi tratamentul preferenţial de care a avut parte Mircea la audieri şi arestare sau faptul că Laura Codruţa Kovesi, şefa DNA, şi Livia Stanciu, şefa ICCJ, au fost acuzate de Bercea Mondial de primire de şpagă (prima) şi de trafic de influenţă (a doua), plus faptul că singura mişcare pe care procurorul-șef al DNA a găsit-o ca fiind necesară a fost să dea în judecată Antena 3 pentru “afirmaţii mincinoase care au creat un grav prejudiciu de imagine şi au adus o gravă atingere demnităţii umane”, atunci tabloul creionat nu mai are nevoie de comentarii. Trebuie menţionat şi faptul că Antena 3 nu a făcut nimic altceva decât să difuzeze imaginile în care Bercea striga disperat din dubă: “Doamna Kovesi a luat banii. E băgată şi doamna Kovesi, şi doamna Livia Stanciu. Mi-a promis Livia Stanciu. Avem date despre Livia Stanciu”. Întrebat dacă Mircea Băsescu i-a promis că îl va elibera, Bercea Mondial a răspuns: “Nu, mi-a promis Livia Stanciu”. De asemenea, Bercea Mondial a mai făcut o afirmaţie extrem de interesantă: „Kovesi nu mi-a restituit banii prin şofer. (...) Kovesi a luat banii. Doamna Kovesi a luat 200.000 de euro“. De asemenea, Bercea Mondial a precizat că pentru eliberarea sa ar fi fost daţi, în total, “două milioane de euro”. Aceste informaţii, de interes public, au fost transmise pe post cu specificarea evidentă a sursei, care nu doar că-şi asumă cele spuse, dar promite să şi dovedească cu ajutorul unui carneţel care însă, potrivit avocatului Pavel Abraham, s-ar afla în posesia DNA (?!) încă din 2011. Ce alte probe atât de concludente se află în posesia DNA şi ies la iveală cu ţârâita, la Antena 3, pentru ca apoi realizatorii postului să fie daţi în judecată? În ce ţară trăim? Să mai vorbim despre imensul deserviciu pe care ni-l face Traian Băsescu în faţa lumii întregi nedându-şi demisia şi agăţându-se cu forţa disperării de scaun, în ciuda scandalului? Să mai vorbim despre faptul că Traian Băsescu este protejat în continuare în condiţiile în care, deşi este martor şi ar putea fi chiar inculpat în proces, nu poate fi încă citat deşi avocatul Abraham a propus acest lucru?

ANCHETĂ BLOCATĂ DIN... GRABĂ Dosarul în care copiii lui Bercea Mondial, Izaura Anghel, Grinică-Ion Anghel, de 17 ani, și Florin Anghel, dar și Marius Constantin, ginerele lui Bercea, și Fănica Anghel, soția șefului clanului de la Drăgănești-Olt, au fost trimiși în judecată pentru șantaj a făcut, ieri, primul pas în instanță. Tribunalul Constanța a analizat cererea procurorilor de menținere a arestării preventive a lui Constantin, dar și a controlului judiciar impus Izaurei Anghel și lui Grinică Anghel. Avocatul Pavel Abraham, apărătorul angajat de membrii clanului Bercea să le apere interesele în justiție, prezent ieri la Constanța, a criticat modul în care a fost instrumentat acest dosar de către DNA Constanța și graba cu care au fost deferiți justiției cei cinci inculpați. ”Apreciez că sesizarea instanței este nelegală și netemeinică și cred că se impune retrimiterea cauzei la procuror pentru continuarea cercetărilor, deoarece au fost încălcate mai multe dispoziții legale. Pe parcursul urmăririi penale am solicitat administrarea mai multor probe, care, însă, ne-au fost respinse. Graba cu care s-a sesizat instanța a blocat ancheta cel puțin pentru 30 de zile. De fapt, nu s-a administrat nicio probă, am rămas ca și la început, dar acum instanța nu mai poate solicita probe până nu se termină procedura de cameră preliminară. Noi avem la dispoziție 20 de zile pentru a face obiecțiuni la rechizitoriu, iar, ulterior, Parchetul poate răspunde la aceste obiecțiuni în zece zile. Deci, practic, o lună nu mai putem face nimic. Este un blocaj determinat fie de neglijență, de superficialitate sau chiar de incompetență. Mi-ar fi foarte greu să apreciez că s-a făcut acest lucru în mod voit”, a afirmat Abraham.

TRAIAN BĂSESCU, REFUZAT CA MARTOR Cu privire la probele pe care DNA Constanța i le-a respins, avocatul a făcut dezvăluiri interesante. ”Printre cererile noastre în apărare s-a numărat și citarea lui Traian Băsescu în vederea audierii lui ca martor, dar cererea nu ne-a fost acceptată. Procurorii DNA Constanța au motivat că dosarul în care este cercetat Mircea Băsescu nu se mai află în posesia lor, fiind dezinvestiți de această cauză”, a declarat Abraham. El a adăugat că va cere ca Traian Băsescu să fie citat ca martor și în dosarul de la București, după ce acesta a declarat că ar fi știut că fratele său este șantajat. ”Domnia sa a avut o prestație publică îndoielnică, în care la un moment dat știa. Într-un proces penal trebuie să spună anchetatorilor ce știa în mod concret, nu faptul că știa de anul trecut. Ce știa? Ce i s-a spus? Ce îndrumări concrete i-a dat? Sunt chestiuni deosebite, am spune, pentru individualizarea unei eventuale răspunderi sau pentru absolvirea de o răspundere. Cred că este o chestiune la care ar trebui să insiste și domnul Băsescu”, a menționat Abraham. Un alt membru al familiei Băsescu care ar fi trebuit audiat, după părerea apărării, este soția lui Mircea Băsescu. ”Procurorii folosesc niște înregistrări ambientale din casa lui Mircea Băsescu, în care apare și soția acestuia, vorbind. Dosarul de șantaj a fost trimis în judecată fără ascultarea ei și, de aceea, considerăm că cercetarea penală este incompletă”, a menționat avocatul.

CONEXARE RESPINSĂ Iar scoaterea la lumină a dedesubturilor afacerii Bercea-Băsescu continuă. Avocatul Abraham a mai afirmat că le-a solicitat procurorilor constănțeni conexarea dosarului în care rudele lui Bercea sunt acuzate că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu cu cel aflat la DNA București, în care fratele președintelui a fost arestat deoarece ar fi luat mită pentru a-l ajuta pe șeful clanului interlop oltean să scape din închisoare. ”Nici această cerere nu ne-a fost admisă, cu toate că există o legătură indisolubilă între șantajul la care se face referire și traficul de influență. Cele două cauze trebuie instrumentate împreună, deoarece este vorba despre o infracțiune complexă”, a adăugat Abraham. El a făcut referire și la flagrantul organizat pe 29 mai, în biroul lui Mircea Băsescu, situat în Portul Constanța, în care au picat Marius Constantin, Izaura Anghel și Grinică Anghel. Ei au fost prinși în timp ce luau 10.000 de euro de la Mircea Băsescu, bani pe care i-ar fi primit de la nașul lor ca să nu facă publice mai multe înregistrări incriminatoare la adresa acestuia. ”Ne găsim în situația unui flagrant nereușit. Pe înregistrarea prezentată de anchetatori nu există nicio constrângere sau o amenințare a lui Mircea Băsescu, clienții mei doar îl roagă să le dea înapoi banii pe care i-au dat ca să-l scoată din închisoare pe Sandu Anghel (Bercea Mondial - n.r). În viziunea noastră nu există fapta de șantaj, nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunii, sub latură obiectivă. Sub aspect subiectiv, au pretins să le fie restituiți banii pe care i-au dat înainte în scopul deja cunoscut. Am solicitat judecătorului la camera preliminară să aibă în vedere și proba de notorietate existentă, că Tribunalul București a reținut că s-a primit suma de 250.000 de euro de către Mircea Băsescu, deci solicitarea lor nu este una injustă, ci una justă”, a declarat Abraham.

PRONUNȚARE AMÂNATĂ Ieri, avocatul familiei Bercea a cerut instanței revocarea măsurii arestării preventive a lui Marius Constantin și modificarea controlului judiciar pentru Izaura și Grinică Anghel. Cei doi frați nu au voie să părăsească localitatea Drăgănești-Olt. ”Toți membrii familiei Anghel sunt în arest și clienții mei trebuie să-și viziteze mama, tatăl și fratele. În plus, Izaura este însărcinată în opt luni și nu poate naște la Drăgănești deoarece nu există condiții medicale. Cu privire la Grinică Anghel, am cerut ridicarea controlului judiciar impus acestuia deoarece este minor și nu a mai comis alte fapte penale”, a declarat Pavel Abraham. Instanța a amânat pronunțarea pentru astăzi.

PROBELE VIDEO, AUTENTIFICATE DE UN SPECIALIST AL DNA Fişierele video depuse de fiul lui Bercea Mondial ca probe în susţinerea plângerii sale împotriva fratelui preşedintelui României, Mircea Băsescu, au fost folosite de anchetatori doar după ce au fost certificate de un specialist tehnic al DNA, au declarat surse judiciare. Ulterior evaluării, înregistrările au fost certificate ca autentice printr-un document ce se va regăsi la dosarul cauzei, iar astfel au putut constitui probe ale acuzării, spun aceleaşi surse. Conform aceloraşi surse, înregistrările depuse de fiul lui Bercea Mondial, după certificarea lor de către specialistul DNA, constituie probe şi pot produce efecte juridice.

Redăm, în continuare, stenogramele celei mai recente înregistrări - aşa cum au fost realizate de Antena 3 şi preluate de Mediafax - cea aparţinând DNA şi realizată cu ocazia flagrantului în urma căruia Izaura Anghel, Marius Constantin (soţul acesteia) şi Ion Grinică Anghel (fiul minor al lui Bercea) au fost judecaţi şi condamnaţi:

„Anghel Izaura (AI): Eşti filmat, naşule!

AI: Naşule, eu dacă mă duc şi dau la DNA şi mata într-o săptămână eşti arestat.

Mircea Băsescu (MB): Poftim?

AI: Într-o săptămână eşti arestat dacă eu dau filmarea. Îţi garantez milion la milion.

Anghel Grinică Ion (AGI): Noi nu mergem la televiziuni. Noi mergem direct în faţă la DNA.

AI: La DNA direct!

AGI: La procuror sau la DIICOT şi „uite, dom'ne, ce am făcut, uite aşa, uite aşa…” Dvs. sunteţi şi filmaţi şi când i-aţi spus lui Florin că i-aţi dat bani şi lui fratele dvs., Traian.

Constantin Marius (CM): Sunteţi filmaţi, şi banii şi tot!

AGI: Vă arăt filmarea dacă nu credeţi.

MB: Măi, cine ştie ce oi fi spus eu, mă? Atâtea s-ar fi putut să le fi spus… na… că eram cu Marian. Ştii… să vă ajutăm. Pe Marian, să…

AI: Eşti filmat, naşule. Şi Doina e filmată.

AGI: Şi la dumneavoastră acasă, când a fost naşa, eu, mama şi cu Florin şi vorbeam la masă. Şi atunci eşti filmat. Naşule, hai mai bine să găsim o zi.

AI: Să găsim o soluţie să nu ajungem acolo.

AGI: Să ne daţi banii!

AI: Noi de-asta am venit mereu la Constanţa. Ca să n-ajungem la presă şi la DIICOT. Că ştii ce aşteaptă DNA-ul, uite-atâta. Dacă aşteaptă poate o unghie şi noi nu vrem să ajungem acolo. Mai bine daţi-ne banii.

AGI: Noi deja suntem toţi la puşcărie. Naşule, hai că facem într-o zi, duminică, mergeţi cu noi la tata şi vorbiţi cu tata faţă în faţă.

MB: Şi asta e o variantă.

AI: Ce să vorbească acolo cu tata despre bani, că acolo e ascultat tot!

MB: Da´ tata ce ştie?

AI: Tata nu ştie nimic. I-a dat tata bani, i-am dat eu, i-a dat mama şi Florin.

MB: Da´ unde i-aţi dat banii lu´… La Drăgăneşti?

AI: Nu. Aici, la mata, la Constanţa.

AGI: Aici, la Constanţa.

AI: N-am dat un ban la Drăgăneşti. La Constanţa, într-un apartament, a venit o femeie de la bancă.

CM: Primii bani când s-au dat am fost şi eu atunci.

AI: Şi el a fost. A chemat o femeie de la bancă şi ne-am întâlnit într-un apartament, da´ nu mai ştiu să ajung acum acolo unde ne-am întâlnit noi.

MB: Aha.

CM: Am mers din partea aia, în Constanţa, spre McDonald´s-ul ăla, în partea aia…

AI: Când îi dădeam banii lui Marian, Florin l-a filmat şi el dădea în numele tău de numele lu´ dvs. „Că-i dau lui banii. Banii ăştia ajunge la Mircea, n-are cum…

AGI: „Că o să scape taică-tu. Într-o săptămână, două săptămâni o să scape.”

AI: Rămâne 50. Şi mai rămâne 230. Şi 30.000 mi-i dai pe 15 iunie. Şi din 200 de mii, îmi mai dai 100 în iulie şi 100 în septembrie. (Pune banii înapoi pe birou) Că aşa nu se poate.

MB: Greu. Mici şanse.

AI: (Se întoarce la masa şi se aşază pe scaun. Deci cu ăştia (10.000 - n.r.) n-am ce să fac.

CM: Hai să facem într-un fel măcar. Nu ştiu cum să spun, hai să rezolvăm într-un fel.

MB: Mă, mă mai laşi o săptămână-două.

AI: Nu pot, naşule.

MB: Taci! Taci din gură mă. Ca să fac eu nişte planuri, să văd eu şi după aia stăm de vorbă amândoi. Că cu tine nu se poate sta de vorbă. Tu eşti mai…

CM: Înţeleg, mă, naşule, dar pune-te şi dumneata în situaţia noastră.

MB: Băi, tu nu înţelegi că eu n-am bani? Tu nu-nţelegi că n-am?

AI: Uite ce mă enervează… N-ai mata bani! Du-te şi împrumută-te la frate-tu.

MB: Cum să mă împrumut, mă, de la frate-miu? Tu crezi că ăla are bani? Să ştii că nici ăla n-are.

CM: Traian? N-are Traian bani?

MB: Nu!

CM: ´Ai, mă!

CM: Naşule, eşti într-o filmare!

MB: Afacerea voastră!

CM: Eşti filmat într-o filmare. Ăsta, cumnată-miu, când venea pe la dumneata, el se făcea că se juca cu telefonul, uite aşa, şi tot filma!

MB: Foarte bine dacă a filmat, hai să vedem ce-a filmat!

CM: Are şi cravată care filmează. Cravată… Cravată cu cameră-n ea! Înţelegi dumneata? Şi are filmarea aia cu…

MB: Hai să mergem! Gata, am plecat, nu mai stau!

CM: Are filmarea când zici dumneata că te duci şi dai banii la Traian şi vorbeşti cu el şi facem ceva şi rezolvăm.

MB: Bă, fugi de-aici!

AGI: Bă, v-aducea şi nişte acte aicea…

CM: Să mor dacă te mint!

MB: Cine ştie ce dracu´ am spus eu ca să…

CM: Că eu n-am de ce să mint.”

ACUZAȚII Conform DNA Constanța, pe 1 noiembrie 2013, Florin Anghel l-a amenințat pe Mircea Băsescu cu dezvăluiri compromițătoare la adresa acestuia pentru a-l determina să-i returneze 285.000 de euro, restul banilor nerecuperați din totalul de 600.000 de euro pe care i-ar fi dat ca să-l scoată pe tatăl lui din pușcărie. Mircea Băsescu nu a returnat niciun leu... În luna mai, Florin Anghel a fost încarcerat pentru cinci ani și trei luni, după ce instanța supremă l-a condamnat definitiv în același dosar în care tatăl lui a primit opt ani și nouă luni de detenție. Ulterior, sora lui, Izaura Anghel, şi concubinul ei, Marius Constantin, au preluat îndatorirea de a recupera restul de 285.000 de euro de la Mircea Băsescu. Cei doi, dar şi Grinică Ion l-ar fi ameninţat pe cumătrul lor, pe 26 mai și pe 29 mai, atât la telefon, cât şi faţă-n faţă. Ei i-au spus că, dacă nu le dă înapoi cei 285.000 de euro, vor merge la ziare şi la televiziuni şi vor face publică o înregistrare în care Mircea Băsescu le cere bani ca să-l scoată din puşcărie pe Bercea Mondial. Au fost însă denunțați și prinși în flagrant. Ulterior, Florin Anghel a acționat din nou. ”Pe 31 mai 2014, în cadrul unei discuţii telefonice purtate din Penitenciarul Colibaşi cu persoana vătămată (Mircea Băsescu - n.r.), Florin Anghel i-a solicitat acesteia să îşi retragă plângerea formulată şi să dea declaraţii din care să rezulte inexistenţa faptei de şantaj investigate în prezenta cauză, astfel încât Marius Constantin (cumnatul lui Florin Anghel - n.r.) să fie pus în libertate, prin admiterea contestaţiei formulate împotriva încheierii de arestare a Tribunalului Constanţa. Florin Anghel a ameninţat că, în caz contrar, va da în vileag, prin intermediul presei, fapte compromiţătoare pentru persoana vătămată şi pentru familia acesteia, respectiv pretinsa ei implicare în săvârşirea unor infracţiuni de corupţie”, se precizează într-un comunicat de presă remis ieri de DNA Constanța. Procurorii mai spun că, pe 26 martie, Florin Anghel și mama sa, Fănica Anghel, l-au amenințat pe Marian Căpățână ”cu scopul de a-l determina să dea suma de 280.000 de euro sau să îşi transfere averea în proprietatea lor”.