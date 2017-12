Trăistariu, speriat de gripa porcină

Mihai Trăistariu a decis, săptămâna trecută, să îşi facă vaccinul împotriva gripei porcine. Solistul recunoaşte că face parte din miile de români panicaţi de campania exagerată făcută de autorităţi în favoarea vaccinării: „Eu am făcut vaccinul, tot în urma morţii lui Tecuceanu, pentru că m-am speriat. Am auzit însă, după aceea, că artistul nu ar fi murit din cauza gripei... Am simţit şi eu că imaginea lui a fost folosită pentru a se face campanie pentru vaccinare. Probabil au propagat ideea să ne vaccinăm pentru că altfel o păţim, dar eu eram oricum speriat, pentru că stau numai în medii deschise, cu public mult: în concerte, spectacole... Am contact cu mii de oameni, mulţi vin să mă pupe, la autografe, şi, firesc, e periculos. Am hotărât să fac vaccinul, că doar n-o fi tragedie. Am vorbit cu doctoriţa de familie, care mi-a zis: ‘Mihai, eu, ca medic, sunt obligată să îţi recomand vaccinarea, dar fiecare decide ce decizie va lua”. Constănţeanul este fericit întrucât, pentru moment, în urma administrării vaccinului controversat, nu a acuzat efecte negative.