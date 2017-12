Trama stradală din Medgidia, cosmetizată

17:13:32 / 28 Mai 2014

dezmintire

Domnule primar, este cazul mai mult ca oricind sa dovediti public prin vorbe si mai ales prin fapte ,ca tot ce incearca de citva timp toti latraii (labusii=babuini p.s.d-isti ) ca faceti jocl lor,tradind alegatorii cu convingeri liberale si sa induca cetatenilor asa cum au facut si in ultima campanie electorala inclusiv faptul ca ve-ti trece curind la p.s.d. Asteptam un semnal clar in aest sens in cadrul obligatiilor morale pe care le aveti fata de alegatorii dumneavoastra. Nu dorim sa faceti jocul p.s.d.-ist care dispun de:bani,hotie si prostie dar nu si de un lider care sa poata sa cistige administratia locala. Oameni de valoare pecum fostul consilier Epure a fost idepartat facind loc unor non valori care au facut dezastru in oras.