Transfer de Champions League pentru HCM

Promisiunile oficialilor campioanei Handbal Club Municipal Constanţa de a forma o echipă şi mai puternică pentru sezonul 2012-2013 s-au transformat deja în fapte. După ce la începutul pregătirilor se reuşise legitimarea a trei jucători de certă valoare, Milutin Dragicevic (pivot, de la THW Kiel - campioana Europei), Alberto Sancho Val (pivot, de la Caja3 BM Aragon - prima ligă Spania), Javier Gaminde Humet (inter dreapta, de la Caja3 BM Aragon), dar şi a unui tehnician de top din Europa, Zvonko Sundovski, selecţionerul Macedoniei, la începutul acestei săptămâni a fost detonată o nouă “bombă”.

Dalibor Cutura, centrul naţionalei Serbiei, ultima oară la Reale Ademar Leon, echipă care a pierdut calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor sezonul trecut doar în urma golurilor mai puţine înscrise în deplasare cu Fuchse Berlin, va evolua din sezonul 2012-2013 la HCM Constanţa!!! Născut pe 14 iunie 1975, Dalibor Cutura are 1,90 m şi 91 kg şi a evoluat în ultimii unsprezece ani în Liga Asobal din Spania. Este căsătorit şi are doi copii. În ianuarie 2012 a devenit vicecampion european cu naţionala Serbiei, după ce a pierdut, la Belgrad, marea finală, în faţa Danemarcei.

„Am venit la HCM pentru că este un club mare, cu prezenţe constante în Liga Campionilor. Îmi doresc să ajut cât mai mult formaţia să obţină rezultatele dorite. Este o nouă provocare pentru mine, dar sunt într-un oraş frumos şi sunt fericit că am ajuns la Constanţa. Îmi doresc în primul rând să ne calificăm în grupele Ligii Campionilor şi apoi să facem meciuri cât mai bune pentru a avansa în faza următoare. Am discutat cu Marko (n.r. - Isakovic, preparatorul fizic) înainte de a veni la Constanţa şi mi-a spus lucruri foarte frumoase. De asemenea, Manojlovic, colegul de la naţională, mi-a spus doar lucruri bune despre Constanţa”, a declarat noul jucător al HCM-ului. Dalibor Cutura a semnat un contract valabil pentru două sezoane cu campioana României. Tot ieri, la HCM a ajuns şi un portar de la Centrul de Excelenţă de la Sighişoara. Ionuţ Iancu are 18 ani şi a fost împrumutat de HCM pentru un sezon.

S-A DEFINITIVAT LOTUL. Odată cu sosirea lui Dalibor Cutura, HCM a efectuat ultimul transfer înaintea sezonului. „Am adus un jucător cu o mare experienţă, de care echipa noastră avea mare nevoie. Vine din puternicul campionat al Spaniei, este un component de bază al naţionalei Serbiei şi sper să se integreze repede în echipă. Obiectivul nostru principal va fi să ne calificăm în Champions League şi apoi să ajungem între primele 16 formaţii ale Europei. HCM-ul prin renumele pe care şi l-a făcut este o provocare pentru orice echipă. A fost greu să-i convingem pe jucătorii străini să vină să joace în campionatul României. Lotul este conturat, antrenorul este mulţumit, rămâne doar să ne ţinem de promisiunile făcute”, a precizat vicepreşedintele Marius Puşcaşi.