Tratamente fără progrese împotriva cancerului de pancreas

12:08:46 / 08 Septembrie 2014

Daca parintilor nu le pasa ce mananca un copil, nici copilului sa nu-i pese de problemele de sanatate de la batranete ale parintelui !?

Mai bine ati lua masuri sa nu sa mai puna in bauturi (sucuri de tot felul) extrem de mult zahar ( la radio anuntau ca o cutie de suc contine 8 linguri de zahar) , in produsele de cofetarie si patiserie ( gen cozonac - nici nu se mai simte gustul de cozonac sau de altceva- de aceea si f multi oameni evita sa mai cumpere asa ceva). Oare se intreaba vreun parinte ce pancreas poate metaboliza asemenea cantitati mari de zahar intr-o zi ? Nu exista asemenea pancreas, si de aici se ajunge f repede la diabet, deoarece atacul zilnic impotriva unui organ (de fapt glanda) asa de puternic nu are cum sa reziste mult. Cand veti fii mari, dragi copii care ajungeti sa faceti diabet din cauza parintilor vostrii needucati, sa stiti sa le raspundeti si voi in acelasi sens, pt ca ei sunt singurii vinovati de imbolnavirea voastra si de chinul vostru de-a lungul anilor, apoi.