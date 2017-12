Treceri de pietoni amenajate la iniţiativa Manuelei Mitrea

Deputatul PSD Manuela Mitrea, candidat în Colegiul 8 pentru Camera Deputaţilor, şi-a însuşit problemele cu care se confruntă constănţenii din Ccolegiul său şi a făcut demersuri la autorităţile locale pentru a se amenaja o trecere de pietoni în apropiere de Piaţa IL Caragiale, pentru că este o zonă unde accidentele sînt frecvente. O locatară din zona pieţei, Cornelia Georgescu, membră a Asociaţiei de Proprietari nr. 768, a spus că, în urmă cu două săptămîni, a vorbit cu deputatul social democrat despre necesitatea înfiinţării unei treceri de pietoni: „Mă bucur că, într-un timp atît de scurt, Manuela Mitrea a reuşit să amenajeze trecerea de pietoni”. Ajutorul a venit la timp, mai ales că zona este intens circulată de autoturisme. „Mulţi oameni mi-au semnalat că în această zonă au fost foarte multe accidente, unele grave, şi am luat hotărîrea să preiau problema şi să o rezolv. Am vorbit cu persoanele de care a depins amenajarea trecerii de pietoni şi astăzi (n.r. - ieri) deja o trasăm, cu atît mai mult cu cît este singura în acest perimetru”, a declarat Manuela Mitrea. Ea spune că nu i-a fost greu să convingă autorităţile locale, cu atît mai mult cu cît are experienţă de opt ani în Parlament, timp în care a fost „un parlamentar incomod pentru miniştri”. „Întotdeauna am cerut să fiu ajutată în lucruri de interes public şi pentru cetăţeni”, a adăugat Manuela Mitrea. La iniţiativa deputatului PSD, tot ieri s-a mai amenajat o trecere de pietoni, la intersecţia străzilor Baba Novac şi Bogdan Vasile. Şi acolo au avut loc accidente, unul dintre ele soldat, în urmă cu cîteva zile, cu moartea unui bărbat şi rănirea unui copil de clasa întîi, care, în prezent, este internat în spital.

Manuela Mitrea a iniţiat, ieri, şi o amplă acţiune de plantare de pomi, pe raza Colegiului în care candidează. „Vom planta 5.000 de tei în tot Colegiul 8, pentru că am ambiţia să arate cel mai bine şi să fie cel mai frumos din Constanţa. Cred că este constructiv acest demers pentru că, astfel, Constanţa va arăta din ce în ce mai bine”, a declarat deputatul social - democrat. Manuela Mitrea speră să aibă parte şi de acordul şi ajutorul locatarilor din zonele unde vor fi plantaţi teii.