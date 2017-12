Trei formaţii se bat pentru titlu în Divizia A1 la volei masculin

A mai rămas de jucat doar o etapă din sezonul regulat al Diviziei A1 la volei masculin, însă ordinea primelor trei clasate, formaţiile cu cele mai mari şanse de a câştiga campionatul, cu greu mai poate fi modificată. CVM Tomis Constanţa ocupă locul întâi, cu 55 de puncte, urmată de Dinamo Bucureşti, cu 54p, şi de Remat Zalău, cu 52p. În ultima etapă, Tomis joacă la Suceava, iar următoarele clasate pe teren propriu, Dinamo cu Explorări Baia Mare, iar Remat cu CSM Bucureşti. Teoretic, doar maramureşenii ar putea să-i încurce pe dinamovişti, însă bucureştenii au şi varianta unei victorii de două puncte pentru a încheia pe locul 2. Miza ocupării locurilor 1 şi 2 înainte de play-off este avantajul de a disputa mai multe meciuri pe teren propriu, până la finala campionatului. Însă, în sezonul regulat, doar constănţenii au victorii pe linie acasă! Remat a câştigat la Dinamo, dar a pierdut ambele meciuri jucate pe teren propriu contra celor două rivale!!!

„Important este să fim primii la finalul play-off-ului, nu la finalul sezonului regulat. Oricum, nu veneam înapoi la Constanţa dacă aş fi crezut măcar 1% că nu putem cîştiga campionatul”, spune Viktor Sidelnikov, antrenorul principal al Tomisului. „Campionatul se joacă mai departe între cele trei formaţii şi cred că titlul va fi câştigat de echipa care va fi mai în formă în timpul play-off-ului. Mă bucur că am venit la Remat şi că particip la un campionat atât de echilibrat şi de spectaculos. Se joacă frumos, se luptă pentru fiecare punct”, consideră căpitanul Rematului, Andras Geiger. „Fiecare dintre primele trei clasate are şansa ei. Important este să ţi-o valorifici, iar în a doua parte a play-off-ului să joci la un nivel cât mai înalt. Cred că Dinamo e favorită la titlu. Ei joacă fără presiune, au câştigat Cupa României, cu toate că şi ei au problemele lor”, adaugă Mircea Dudaş, antrenor principal la Remat. „Din păcate, la Constanţa ne-am bătut singuri, nu am jucat nimic, nu am arătat ca o echipă campioană. Şansele la titlu s-au diminuat, dar trebuie să ne facem treaba ca nişte profesionişti, până la capăt, să învăţăm din greşeli şi să mergem mai departe. Toate meciurile sunt grele în play-off, dar sperăm să reuşim să ne apărăm titlul cucerit anul trecut”, spune şi Andrei Laza, campion anul trecut cu formaţia din Zalău.