Trei ore de sport obligatorii, în liceu

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a explicat, ieri, că noua programă nu prevede reducerea orelor de sport, liceenii urmînd să aibă trei ore obligatorii, una cu clasa, iar două în afara programului, în funcţie de opţiuni, la fel ca în Uniunea Europeană. “După ce am analizat cu specialiştii programele, am fost foarte nemulţumită de modul în care se desfăşoară orele de sport în şcolile noastre, cît şi de activităţile din cluburile sportive şcolare. De aceea, am hotărît să păstrăm în trunchiul comun o singură oră de sport, în schimb trec două în extracurricular. Adică, în funcţie de preferinţe, elevii vor putea face în cele două ore extracurriculare volei, handbal, fitness, dans sau orice altceva, cu certitudine ceea ce le place”, a spus Ecaterina Andronescu. Potrivit demnitarului, în acest mod, orele de sport devin cu adevărat eficiente. În schimb, va fi reintrodusă competiţia sportivă şcolară de performanţă între cluburile sportive. Mai mult, ministrul Educaţiei i-a atenţionat pe directorii unităţilor de învăţămînt că sălile de sport trebuie utilizate cu prioritate pentru elevi şi apoi, dacă sînt libere, pentru alte activităţi. Andronescu a spus că liceenii au programa de studiu cea mai încărcată. “Astfel, dacă un student are între 18 şi 24 de ore pe săptămînă, un licean are 33, 34 sau chiar 36-38 de ore pe săptămînă la liceele vocaţionale. De aceea, noua programă de liceu prevede 30 de ore pe săptămînă”, a declarat Andronescu. Pentru a-i stimula pe profesori să mobilizeze elevii către orele extracurriculare de sport, înfiinţarea echipelor şcolare va însemna mai mulţi bani pentru cadrele didactice de specialitate. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei sînt de părere că singura posibilă problemă ar putea fi aceea că nu se vor da note, iar orele de sport vor fi facultative, situaţie în care elevii nu ar avea, teoretic, nicio motivaţie. “Dacă acest sistem nu va funcţiona, îl vom modifica. Ceva, însă, trebuie făcut”, a mai spus Andronescu. În ultimele zile, tot mai multe persoane au criticat intenţia ministrului de a reduce numărul orelor de sport din programă, prima fiind chiar o colegă de Guvern, respectiv ministrul Tineretului şi Sportului. Andronescu a spus că a fost doar o neînţelegere şi că nu ar fi vorba despre reducerea orelor, ci doar despre eficientizarea lor, întrucît, aşa cum se desfăşoră în prezent, ora de sport nu este justificată.