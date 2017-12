Trei rugbyști de la Tomitanii Constanța, convocați la naționala Under-18

Naționala de rugby a României, alcătuită din jucători sub 18 ani, își continuă pregătirile pentru Campionatul European. După un stagiu în Anglia, la Gloucester, tricolorii mici vor efectua un nou cantonament, de această dată în Franţa, la Castres. Lotul se va reuni duminică, ora 10.00, la sediul Federaţiei Române de Rugby din București, după care echipa va face antrenament pe Stadionul „Ciurel“. „Stejăreii” vor asista apoi la partida România - Georgia, care va avea loc pe Stadionul „Arcul de Triumf“ de la ora 15.00. Din lotul național al României fac parte și trei jucători de la Tomitanii Constanța, echipă antrenată de Cristian Cojocaru: pilierul Florian Ciocoiu și talonerii Flavian Cuprian și George Cristian Mocanu,

„Marţi vom avea un antrenament şi un meci comun, două reprize de câte 20 de minute, cu echipa U-18 a Academiei celor de la Castres, iar joi ne vom deplasa la Albi, pentru un meci cu echipa din localitate. Acest meci se promovează foarte mult, vom juca seara, ceea ce va fi o premieră pentru jucători. Sunt aşteptaţi mulţi spectatori, pentru Stejărei fiind prima dată când vor evolua în faţa unui public numeros, ceea ce pentru noi este un adevărat câştig pentru că putem vedea reacţiile jucătorilor. Cantonamentul de la Gloucester a fost benefic. După primul meci, am făcut o analiză video foarte bună şi am văzut toate aspectele la care suntem deficitari. Mă bucur că pentru al doilea meci am reuşit să îndreptăm multe din greşelile noastre şi, mai ales, mă bucur că băieţii au abordat partida cu o atitudine schimbată. Sunt două cantonamente importante înaintea Campionatului European, pentru că îi putem vedea pe jucători cum reacţionează la schimbarea mediului, la presiunea jocului, putem vedea ce decizii iau sub presiune. Grupul s-a legat bine, mai trebuie să lucrăm un pic la unitatea echipei, doar uniţi fiind putem câştiga Campionatul European”, a declarat Horea Himpea, directorul tehnic al naționalei U-18.

La Men’s Trophy Under 18 care va avea loc între 6 și 16 aprilie la Quimper, România va debuta pe 8 aprilie, cu Cehia. Din această grupă mai fac parte Polonia, Olanda, Rusia, Ucraina, Germania și Luxemburg.

Iată cei 31 de sportivi selecționați:

Pilieri: Alin Manda Voicu (CNAV București), Mugurel Gabriel Costea (Dinamo), Andrei Bogdan Vieru Găină (Politehnica Iaşi), Florian Ciocoiu (Tomitanii Constanța)

Taloneri: Darius Plăcintar (CSȘ Viitorul Cluj), Flavian Cuprian (Tomitanii Constanța), George Cristian Mocanu (Tomitanii Constanța)

Linia a II-a: Pavel George Adrian (CNE Cornu), Iustinian Gabriel Panaite (CSȘ Bârlad), Constantin Ivanciu (CT Dinicu Golescu)

Linia a III-a: Peter Chiriac (Politehnica Iaşi), Alin Toma (CSȘ 2 CNE Baia Mare), Răzvan Gabriel Belehuz (CSȘ Bârlad), Marius Ferariu (CSȘ Gura Humorului), Dragoş Ser (CSM Olimpia), Ionuţ Tudor (CSO Pantelimon)

Mijlocași la grămadă: Vlăduţ Georgian Bocăneţ (CSȘ 2 CNE Baia Mare), Grigore Emanuel (CT Dinicu Golescu), Mihai Cătălin Tudorache (Metrorex)

Mijlocași la deschidere: Luca Nichitean (CSȘ 2 CNE Baia Mare), Marius Costea (CSȘ Bârlad), Bogdan Nae (CSM Olimpia)

Centri: Daniel Marin (CSM Olimpia), Iulian Crăciun (CNAV), Sergiu Lucaciu (CSM Baia Mare), Sebastian Munteanu (CSȘ Bârlad),George Constantin Mitroi (Dinamo)

Aripi: Andrei Micu (Politehnica Iaşi), Petrică Andrei Mihalache (CSȘ 2 CNE Baia Mare)

Fundași: Vlad Leica (CSȘ Bârlad), Cosmin Dănuţ Botezatu (CSȘ Bârlad)

Antrenori: Cosmin Cioriciu şi Dănuţ Dumbravă.

