Trei spitale constănţene, fără manageri

Pentru aspiranţii la funcţiile de conducere din cadrul spitalelor constănţene, emoţiile au luat sfîrşit ieri, cînd s-au afişat rezultatele finale ale concursului. Doi dintre candidaţii pentru postul de manageri ai spitalelor constănţene au fost declaraţi respinşi. Este vorba de dr. Marin Badea, care a ocupat o perioadă postul de director al Centrului de Sănătate Băneasa, şi care a obţinut la proiectul de management nota şase, şi de dr. Gabriela Dascăl, care a candidat pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare, dar care nu a reuşit să obţină media opt, minimul pentru a fi declarată admisă. Tot fără manager va rămîne şi Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală de la Eforie Sud, pentru care nu a candidat nimeni. În cazul celor trei unităţi medicale rămase fără leader, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, va numi în cel mai scurt timp manageri intermediari, după care se va organiza un nou concurs. Printre cei care au suferit un eşec la concursul de manager care s-a susţinut la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa se numără şi unul dintre candidaţii pentru şefia Spitalului de Boli Psihice Dumbrăveni din Vrancea, Costel Negoescu. El susţine că a pierdut postul de director al unităţii sanitare pe nedrept, deoarece nota la interviul final i-ar fi fost schimbată în favoarea concurentului său. Mai mult decît atît, Negoescu acuză Comisia Regională Constanţa că a încercat să îl intimideze şi că i-ar fi propus să renunţe pentru un timp la postul de director al Spitalului Dumbrăveni pentru a fi numit contracandidatul său. “Pentru că nu mi se pare normal ceea ce s-a întîmplat, am făcut o contestaţie la Comisia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor, în care am specificat faptul că mi s-a propus să renunţ la postul pe care îl cîştigasem în urma interviului final, avînd un punctaj mai mare decît al contracandidatului meu. De asemenea, în regulament se specifică faptul că la interviu nu se pot face contestaţii, dar eu am explcat despre ce este vorba, însă nu am primit niciun răspuns, deoarece restul contestaţiilor au fost soluţionate. Totuşi, joi am o întrevedere cu ministrul Nicolăescu şi vom vedea în ce fel va soluţiona această problemă”, a declarat fostul director al Spitalului de Boli Psihice Dumbrăveni, Costel Negoescu.