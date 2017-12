Tren de lux pentru Japonia

Designerul Ken Okuyama, cunoscut în cercurile de design auto în special pentru modelul Ferrari Enzo, a modernizat noul tren de croazieră super-luxos al companiei feroviare japoneze JR East, care urmează să intre în trafic în primăvara anului 2017. Cu o capacitate maximă de 34 de pasageri, trenul va avea zece vagoane formate din cinci apartamente, un apartament de lux, două vagoane cu pereţi de sticlă, un vagon pentru servirea mesei şi un salon. Toate apartamentele vor avea o baie privată cu duş şi toaletă, iar spaţiul de sus pentru dormit este divizat pentru patru persoane. În partea de jos sunt două paturi duble, precum şi o masă tradiţională japoneză, cu locuri pe podea.

Ken Okuyama, născut în Japonia, în prefectura Yamagata, a lucrat ca designer-şef pentru General Motors, ca senior designer pentru Porsche AG şi director de design pentru Pininfarina, compania din spatele celebrelor automobile Ferrari Enzo şi Maserati Quattroporte. Potrivit companiei sale, Ken Okuyama Design, designerul a vrut să creeze un tren care să permită pasagerilor să aprecieze curgerea timpului şi a spaţiului, în timp ce se bucură de peisajele şi cultura japoneză pe parcursul călătoriei. Una dintre caracteristicile unice ale acestui tren este vagonul de observare din partea din faţă, care permite pasagerilor să vadă înainte drumul pe care va merge trenul. Al doilea vagon de observare este la celălalt capăt al trenului. JR Rail a informat că trenul va fi dotat cu mobilier sugestiv pentru nobleţea culturii tradiţionale japoneze şi va fi capabil să ruleze pe şine electrice şi ne-electrice.

Acestea nu sunt primele trenuri japoneze din categoria super-lux. Trenul Seven Stars al companiei JR Kyushu, care dispune de elemente de design japoneze şi occidentale, a intrat in exploatare în toamna anului 2013, circulând numai prin insula Kyushu. Acesta dispune de 14 camere de lux, două apartamente de lux, trei apartamente prezidenţiale, salon, vagon-restaurant şi bar. Numele de „Seven Stars” simbolizează cele şapte prefecturi din Kyushu, cele şapte vagoane ale trenului şi cele şapte atracţii turistice principale ale insulei (natură, bucătărie, izvoare termale, istorie/cultură, situri spirituale, ospitalitatea locală şi vizitarea obiectivelor turistice). Cei care doresc să călătorească cu Seven Stars trebuie să solicite acest lucru online, preţurile începând de la 1.765 de dolari de persoană pentru o călătorie de două-nopţi. Compania JR Kyushu a anunţat că, în cazul în care cererile depăşesc locurile disponibile, viitorii călători vor fi aleşi prin tragere la sorţi.