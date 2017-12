„Tricolorii“ - penibili şi în joc, şi la declaraţii

Naţionala României a pierdut ultimul meci amical din cadrul stagiului de pregătire din Elveţia, scor 1-2, în faţa modestei reprezentative a Algeriei, echipă calificată la turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia după o victorie la “masa verde” cu Burkina Faso. Mai mult, jocul echipei pregătite de Victor Piţurcă a fost penibil în multe momente, africanii fiind aproape de o victorie mai clară. Totuşi, selecţionerul şi-a lăudat elevii, dând vina pe greşelile individuale. “Păcat că am terminat rău, cu această înfrângere. Ca joc, în multe momente băieţii noştri au evoluat foarte bine, însă au făcut greşeli nepermise şi au ratat ocazii mari de a marca. Asta ne-a costat până la urmă victoria şi acesta este motivul pentru care am pierdut jocul. Sunt nemulţumit că, după 2-1, băieţii au jucat mai lejer şi au permis algerienilor să aibă ocazii”, a spus Piţurcă. Seria declaraţiilor penibile a fost continuată de preferatul selecţionerului, fundaşul Valerică Găman: “Am avut un adversar foarte puternic, cu jucători de calitate, care joacă la echipe mari în Europa. Eu spun că am făcut o figură frumoasă, mai ales în prima repriză, când puteam intra în avantaj la cabine. Este o experienţă pentru noi, avem de învăţat la fiecare meci şi încercăm să ne pregătim cât mai bine pentru preliminarii”. Selecţionerul a folosit următoarea formulă de echipă: Pantilimon (48 S. Lung) - Chiricheş, Găman, D. Grigore, Raţ - Bourceanu, C. Lazăr (52 Nicoliţă, 80 C. Matei) - Maxim, Chipciu, Cr. Tănase - Marica (80 Rusescu).

ÎNTRERUPERE LUNGĂ Prima repriză a fost întreruptă cu două minute înainte de final, după ce fanii algerieni au aruncat în teren cu diferite obiecte. Tehnicianul algerienilor, Vahid Halilhodzici, s-a adresat la microfon fanilor şi le-a cerut acestora să se calmeze, pentru ca meciul să nu fie întrerupt. După 15 minute de pauză, cele două echipe au revenit pe teren şi au jucat ultimele minute ale primei reprize. Partea a doua a meciului a început imediat după ce formaţiile au schimbat terenul. La finalul întâlnirii, fanii algerieni au invadat terenul.