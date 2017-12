Tricolorii nu mai speră în calificare

Clasaţi pe locul 3 în Grupa D a preliminariilor Campionatului European din 2012, tricolorii nu mai cred în calificare, chiar dacă mai au şanse teoretice înaintea ultimelor două partide din actuala campanie, cu Belarus (7 octombrie, ora 21.30, Naţional Arena din Bucureşti) şi cu Albania (11 octombrie, ora 22.00, la Tirana). Despărţiţi de patru puncte de Bosnia, care ocupă locul secund, elevii lui Victor Piţurcă ar putea prinde un loc în baraj doar printr-o minune, dacă bosniacii iau un singur punct din disputele cu Luxemburg şi Franţa.

„Mai au miză meciurile, atât timp cât suntem, teoretic, cu şanse de calificare. Practic, jucăm pentru noi, pentru ceea ce înseamnă echipa naţională şi, poate, există un mic gând că s-ar putea să se întâmple o minune. Să câştigăm noi cele două jocuri şi Bosnia să piardă în Franţa şi să facă egal cu Luxemburg, ceea ce ar fi fantastic. Avem aceste două meciuri pe care trebuie să le câştigăm şi vom vedea ce se va întâmpla”, a spus căpitanul Răzvan Raţ, care a dezvăluit ceea ce-l motivează să vină în continuare la echipa naţională: „Îmi iubesc ţara, îmi place să vin la echipa naţională şi o voi face de fiecare dată când voi fi convocat, cu cea mai mare plăcere. Atunci când nu voi mai corespunde criteriilor de convocare, voi accepta situaţia. Nu mă consider destul de bătrân, ci destul de tânăr, mai ales dacă mă mai şi bărbieresc, pentru a putea aborda şi următoarea campanie. Am 30 de ani”. Un alt “veteran”, Ciprian Marica, pare să se fi obişnuit cu gândul ratării prezenţei la EURO 2012. „La echipa naţională vin mereu cu drag şi sunt bucuros că sunt convocat. Abia aştept să îi văd pe colegi. Trebuie să jucăm şi să demonstrăm că am fi meritat sau că merităm să ajungem la baraj, pentru că speranţa moare ultima. Luxemburg nu este o echipă care să poată pună probleme Bosniei, dar sperăm. Sincer, nu cred că Luxemburg o poate încurca pe Bosnia, dar ar fi un vis frumos să se întâmple aşa. Dacă nu ne calificăm înseamnă că nu am meritat”, a mărturisit atacantul lui Schalke ’04 Gelsenkirchen. Noua vedetă a tricolorilor, Gabriel Torje, nu debordează nici el de optimism: „Este o grupă foarte grea pentru noi, dar trebuie să ne păstrăm încrederea şi să sperăm în continuare. Atât timp cât mai sunt şanse teoretic, noi mai sperăm, dar este foarte greu pentru că nu mai depinde doar de noi”. Semn că nu mai crede în calificare, FRF a programat un amical cu Belgia pentru 11 noiembrie, dată la care au loc şi meciurile din barajul pentru calificarea la turneul final.