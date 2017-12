Tricolorii pregătesc “galopul” cu Luxemburg

După mai vechii indisponibili Dică, Chivu şi Florentin Petre, alţi doi “tricolori” nu vor putea fi în teren miercuri seară, la Piatra Neamţ, în următoarea partidă pe care România o va susţine în preliminariile EURO 2008 contra “cenuşăresei” Grupei G, Luxemburg. Avertizat la Rotterdam, Paul Codrea este suspendat, iar Răzvan Raţ s-a accidentat la braţul drept şi va lipsi de pe gazon în următoarele trei săptămîni. Sosiţi duminică la Piatra Neamţ şi primiţi cu artificii, pîine şi sare de primarul Gheorghe Ştefan, fotbaliştii echipei naţionale au efectuat în aceeaşi seară primul antrenament sub Pietricica, pe arena care va găzdui meciul de mîine seară. “A fost o primire extraordinară, numărul mare al suporterilor care au venit la hotel şi la stadion ne-a bucurat. Dorim să rămînă alături de noi în orice oraş vom juca pe viitor. Ca la Piatra Neamţ am vrea să fie peste tot. Am mai fost primiţi cu pîine şi sare şi la Craiova şi la Timişoara. Faptul că suporterii sînt alături de noi ne obligă, ne face mai orgolioşi, ne obligă să dăm ce avem mai bun în meciurile oficiale”, a declarat atacantul Adrian Mutu. Jucătorul Fiorentinei a precizat că nici măcar în Olanda nu a avut un vestiar atît de modern ca la Piatra Neamţ. “Eu nu am mai fost de nouă ani aici. Sînt bucuros că am ajuns să revăd aceste locuri minunate şi întreaga arenă modernizată. Nici în Olanda nu am avut un asemenea vestiar modern ci unul de doi pe doi”, a completat “Briliantul”. Probleme medicale acuză Tamaş şi Mutu, care se resimt după jocul cu Olanda, însă medicii au dat asigurări că pînă la ora jocului vor fi apţi de joc. Delegaţia Luxemburgului a sosit, ieri, pe aeroportul din Bacău, cu o cursă charter. Antrenamentul oficial al reprezentativei Luxemburgului pe stadionul din Piatra Neamţ este programat astăzi, la ora 18.30, aceeaşi cu cea de start a confruntării de miercuri. În afara partidei România - Luxemburg, în Grupa G preliminară vor mai avea loc miercuri alte două partide: Bulgaria - Albania (ora 18.00) şi Slovenia - Olanda (ora 21.45).