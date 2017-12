Tricolorii, umiliţi de Polonia

Naţionala de fotbal a României, alcătuită exclusiv din jucători din campionatul intern, dar fără cei de la Steaua Bucureşti, s-a făcut de râs în meciul amical disputat sâmbătă seară, la Malaga, împotriva Poloniei, cedând cu 1-4 (Grozav 41 / Pawlowski 14, Teodorczyk 24, 28, Lukasik 33). Elevii lui Victor Piţurcă au încasat patru goluri în primele 33 de minute ale întâlnirii, în urma unor gafe uriaşe în apărare. Tricolorii au reuşit să reducă din handicap în finalul primei reprize, după ce Grozav a profitat de o gafă a portarului polonez. Repriza secundă nu a mai adus nimic nou pe tabela de marcaj, chiar dacă România a avut câteva ocazii de a mai şterge din impresia dezastruoasă lăsată în prima jumătate a meciului. Dintre cei patru jucători de la Viitorul Constanţa convocaţi de Piţurcă, doar doi au debutat pentru naţională. Mijlocaşul Aurelian Chiţu a prins un loc de titular şi a avut o mare oportunitate de a înscrie în prima repriză, când a ratat cu poartă goală, în timp ce atacantul Denis Alibec, a trimis cu capul în bară, în min. 80. Au evoluat pentru România: S. Lung jr. (46 Bălgrădean) - Măţel (46 Nica), V. Găman, Dr. Grigore (46 Luchin), Al. Vlad - I. Neagu (46 Mateiu), D. Nistor (46 Budescu) - A. Chiţu, N. Stanciu (46 Răduţ), Grozav (46 Al. Maxim) / M. Alexe (64 Alibec).

„Nu pot să le reproşez băieţilor decât golurile. Am jucat cu o echipă nouă, în timp ce adversarii se cunoşteau între ei. Unii dintre jucători mi-au plăcut, dar nu vreau să dau nume. Pentru mine nu contează rezultatul, poate doar pentru jucători. Poate ei sunt dezamăgiţi acum. Am primit gol la fiecare ocazie a lor, iar în repriza a doua am ratat două ocazii mari. Dacă marcam, puteam să reducem diferenţa. Suporterii au fost dezamăgiţi. E o perioadă grea, am făcut trei antrenamente pe zi şi asta se va vedea în campionat”, a spus Piţurcă.

A. CHIŢU RĂMÂNE LA LOT. Victor Piţurcă a anunţat ieri lotul pentru meciul amical cu Australia, care va avea loc miercuri, 6 februarie, tot la Malaga, de la ora 21.45, reţinând zece jucători, printre care şi mijlocaşul Viitorului, Aurelian Chiţu: S. Lung jr., Luchin, Dr. Grigore, Găman, D. Nistor, A. Chiţu, Al. Maxim, Răduţ, Grozav şi M. Alexe. Acestora li se vor adăuga cinci jucători de la Steaua, Tătăruşanu, Chiricheş, Pintilii, Bourceanu şi Cr. Tănase, precum şi cei opt jucători legitimaţi la cluburi de peste hotare: Pantilimon (Manchester City), Tamaş (West Bromwich Albion), D. Goian (Spezia), Ştefan Radu (Lazio Roma), Raţ (Şahtior Doneţk), Torje (Granada), C. Lazăr (PAOK Salonic) şi B. Stancu (Orduspor). Raul Rusescu, atacantul echipei Steaua, s-a accidentat, ieri, în partida amicală pierdută, cu 1-2, în faţa formaţiei Dinamo Moscova şi va rata meciul cu Australia. Partida de miercuri va fi condusă de o brigadă de arbitri din Spania, avându-l la centru pe Carlos Velasco Carballo, ajutat de asistenţii Roberto Alonso Fernandez şi Juan Carlos Yuste Jimenez.