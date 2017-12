Tripla campioană olimpică de la Atena nu renunţă la luptă

Planurile Cătălinei Ponor de a cuceri un nou titlu european la bîrnă au fost date peste cap, după ce tripla campioană olimpică de la Atena s-a îmbolnăvit de scarlatină. Pentru că boală este contagioasă, medicii au “consemnat-o” pe gimnastă la domiciliu pentru o perioadă de două săptămîni. “Am plîns cînd am aflat despre ce boală este vorba. M-am chinuit atît să revin şi acum trebuie să o iau de la capăt, dar sînt decisă să nu renunţ. Pe primul plan este sănătatea şi am început deja tratamentul cu Penicilină. Dacă totul merge bine, peste o săptămînă s-ar putea să scap de injecţii. Dacă nu, trebuie să mai fac o serie de moldamin. Oricum, deocamdată nu-mi stă gîndul la Campionatele Europene, însă acest lucru nu înseamnă că nu mai merg în Olanda. Dacă voi putea, voi participa măcar la bîrnă, dar obiectivul meu pentru acest an sînt Campionatele Mondiale”, a spus Cătălina, care s-a mutat acasă la antrenorul Matei Stănei. Acesta are două corpuri de casă, astfel că gimnasta este izolată şi poate urma tratamentul în linişte. “Cătălina locuieşte în prezent la mine, urmează un tratament riguros şi sper ca pînă pe 7 martie să revină la pregătire Mergea foarte bine, chiar şi eu eram mirat de modul cum progresa la antrenamente. Vroiam să facem tuturor o surpriză şi să participe la Campionatele Europene, la bîrnă, unde speram la cîştigarea medaliei de aur. Acum este greu de spus dacă acest lucru mai este posibil. Vom decide dacă vom participa la Campionatele Europene, programate la sfîrşitul lunii aprilie în Olanda, în funcţie de rezultatele pe care le va obţine la Internaţionalele de gimnastică ale României, din perioada 12-14 martie. Dacă rezultatele de la Internaţionale nu vor fi pe măsura aşteptărilor, vom renunţa la Europene, pentru că nu mergem acolo doar ca să fim prezenţi”, a precizat Stănei.

Chiar dacă nu se ştie de unde a contactat Cătălina Ponor microbul, administratorii Sălii “Tomis”, unde sportiva se pregătea sub comanda antrenorului Matei Stănei, au decis să ia măsuri preventive. Astfel, sala a fost închisă ieri şi s-a dezinfectat totul cu cloramină. În plus, toate sportivele care se antrenează în sala de gimnastică au făcut analize, pentru a evita o eventuală epidemie de scarlatină.