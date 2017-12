Tripla terapie în hepatita C trebuie introdusă rapid!

Asociaţia Română pentru Studiul Ficatului (ARSF) susţine necesitatea introducerii cât mai curând a triplei terapii în hepatita C, foarte eficientă în zona Balcanilor, a anunţat, ieri, preşedintele ARSF, profesorul Mihai Voiculescu. „Aproximativ 4,1% dintre cazurile estimate de hepatită C beneficiază de tratament în România. Nicăieri în lume nu este mai potrivită triterapia decât în Balcani”, a arătat profesorul. El a menţionat că din grupa de risc de contaminare cu virusul C fac parte cadrele medicale care lucrează cu bolnavii cu hepatite C, persoanele care se droghează, dar şi cele din penitenciare sau cazărmi. Potrivit medicului, România se situează pe un loc codaş - 25 din 30 de ţări din Europa - în ceea ce priveşte tratarea cazurilor de hepatită C.

PREVALENŢA CEA MAI RIDICATĂ A HEPATITELOR B ŞI C, CARE AJUNGE LA 8-9% DIN POPULAŢIE, SE REGĂSEŞTE ÎN CARACAL, CORABIA, TULCEA ŞI CONSTANŢA.

„În ultimii ani, au beneficiat de tratament 23.341 de persoane dintre cele 500.000 care ar fi avut nevoie”, a precizat Voiculescu, citând un raport al Comisiei Europene privind situaţia cazurilor de hepatită B şi C din România. Preşedintele Asociaţiei Române pentru Studiul Ficatului a mai spus că în ţară există două milioane de persoane infectate cu virus B şi C, dintre care 500.000 au nevoie de tratament. „Prevenţia şi diagnosticarea precoce sunt esenţiale. Populaţia trebuie să conştientizeze faptul că hepatitele sunt probleme de sănătate publică, iar depistarea din timp înseamnă o mai bună complianţă la tratament, dar şi prevenirea contaminării altor persoane”, a subliniat Voiculescu. El a susţinut că deficitul cel mai mare în România în domeniul acestor afecţiuni este cel privind screeningul populaţiei pentru hepatitele B şi C. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Cristian Buşoi, a declarat, ieri, că tripla terapie pentru tratamentul hepatitei C este posibil să fie introdusă în decontarea Casei după ce se va actualiza lista de medicamente compensate şi gratuite.