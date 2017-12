Triumf românesc

România a dominat categoric Campionatele Balcanice de volei pe plajă pentru juniori, încheiate sîmbătă la arena Flora din Mamaia. Primele echipe ale ţării noastre s-au impus atît la masculin cît şi la feminin, iar podiumul fetelor a fost monopolizat de echipele României! Conform aşteptărilor, Sorina Buz şi Loredana Calinciuc (România 1) au confirmat că sînt cele mai bune jucătoare de beach-volley din ţară, adjudecîndu-şi fără emoţii finala cu Diana Balintoni şi Andreea Smultea, adversare în echipa România 2 şi colege de club la CSM Lugoj, formaţie nou promovată în Superliga feminină. Buz şi Calinciuc au cucerit anul acesta patru titluri importante: cele naţionale de junioare şi senioare, dar şi cele balcanice de senioare şi junioare! Finala s-a jucat într-un singur sens, favoritele impunîndu-se cu 2-0 (16, 15). Pe locul 3 s-a clasat România 3, învingătoare fără să joace finala mică, pentru că Grecia a declarat forfait după ce una dintre jucătoare a făcut insolaţie în timpul semifinalei de dimineaţă! Rezultate înregistrate în semifinale: R1 - Grecia 2-0 (23-16); R2 - R3 2-0 (18, 18).

În turneul masculin s-a impus tot România 1, formaţie alcătuită din Cristian Brînză şi Alexandru Mitrănescu, campioni naţionali de seniori ca reprezentanţi ai CVM Tomis Constanţa. Deşi au cedat meciul cu Serbia jucat vineri în turul al doilea, românii au obţinut totuşi calificarea în finală, după multe emoţii, iar în ultimul act au reuşit să se revanşeze în faţa sîrbilor. Brînză şi Mitrănescu au jucat excelent şi au învins cu 2-0 (12, 20). Finala mică le-a revenit fraţilor gemeni Traian şi Andrei Grădinaru (România 2), care au dispus de Albania cu 2-0 (9, 14). Rezultate din semifinale: Serbia - Albania 2-0 (10, 19); R1 - R2 2-0 (20, 16).

Competiţia, transmisă în direct de TV Neptun, s-a încheiat cu festivitatea de premiere, oficiată de Viorel Manole, secretarul general al Federaţiei Române de Volei. Sponsorii au oferit premii tuturor participanţilor, iar perechile de pe podium au fost răsplătite cu medalii, cupe şi chiar plicuri cu bani. Sîmbătă seară, toţi jucătorii, antrenorii şi oficialii de la Balcaniadă au primit un cadou-surpriză din partea organizatorilor: un beach-party la Aqua Magic! Atmosfera a fost incendiară, juniorii din Balcani demonstrînd că ştiu să se distreze la fel de bine cum ştiu să joace volei pe plajă. Sportivii, cu proaspeţii campioni în frunte, nu au ratat nici una dintre instalaţiile parcului acvatic, distrîndu-se de minune pînă după miezul nopţii.

CVM Tomis reîncepe astăzi antrenamentele

La petrecerea din Aqua Magic au luat parte şi cîţiva componenţi ai formaţiei Club Volei Municipal Tomis, reveniţi chiar sîmbătă la Constanţa după perioada de pregătire centralizată de la Buşteni. Obosiţi după cele două săptămîni de antrenamente, seniorii au fost mult mai rezervaţi decît juniorii, preferînd doar să discute la un pahar cu... suc. Antrenorul principal al Tomisului, Jorge Frederico Canestracci, s-a declarat mulţumit de nivelul de pregătire atins de noii săi elevi: "Am jucat trei meciuri de verificare, însă deocamdată nu pot trage prea multe concluzii. Am văzut multă ambiţie, am văzut determinare în teren, am văzut lucruri bune la blocaj şi în defensivă, dar mai avem mult de muncă în continuare. Concluzia principală este că am avut perioadă foarte bună de pregătire, pe care o vom continua la Constanţa, în sală." Canestracci s-a referit pe scurt şi la jucătorii străini transferaţi vara aceasta la Tomis, apreciind că ei pot ridica valoarea echipei constănţene: "Gonzales este un ridicător tînăr şi talentat, care deja s-a acomodat cu noii săi coechipieri. La fel şi celălalt coordonator, Kuborovici, a demonstrat că poate ajunge repede la relaţii bune de joc cu ceilalţi. Polonezul Gabrych mi s-a părut foarte bun, la fel şi slovenul Urnaut, care însă are unele deficienţe la preluare. Nu ştiu prea multe despre Ashlei, dar cred că este un jucător puternic în atac, ca toţi brazilienii, şi sper să ne ajute mult la preluare. Apreciez că recepţia serviciului este foarte importantă şi vom insista la acest capitol." După două zile libere, voleibaliştii de la Tomis vor reveni astăzi la pregătire, primul antrenament la Constanţa fiind programat după-amiază în Sala Sporturilor.