Trofeul chinologic “Cupa Mării Negre” a plecat la Galaţi

Concursul „Cupa Mării Negre” organizat, ieri, la Palatul Copiilor, de către Asociaţia Chinologică România, în colaborare cu Asociaţia Chinologică „Hobby” Constanţa, a adunat aprox. 250 de exemplare din 51 de rase de cîini. După un control sanitar-veterinar riguros, patrupedele au fost dirijate către cele trei ringuri de expoziţie. Împărţiţi în opt clase (baby, pui, junior, intermediară, deschisă, muncă, campioni şi veterani), patrupedele au fost studiate, pe rînd, de trei arbitrii care, în funcţie de calificativele obţinute de fiecare participant, au acordat cele 16 titluri puse la bătaie de către organizatori. După ce timp de cîteva ore cîinii au defilat prin faţa arbitrilor şi s-au selectat exponatele cîştigătoare ale titlurilor România Prim Junior (RPJ), Certificat de Aptitudini pentru Campionat (CAC), Certificat de aptitudini pentru campion internaţional de frumuseţe, de cel mai bun cîine al rasei, cel mai bun cîine al sexului opus, s-a ajuns şi la cel mai important moment al competiţiei: decernarea premiilor. Deşi erau leşinaţi de căldura de afară, deţinătorii titlurilor amintite au intrat în competiţie pentru cîştigarea premiilor de cel mai bun cîine din grupă, best baby şi best puppy, cea mai bună pereche, cel mai bun grup de creştere şi cel mai frumos ciobănesc românesc. Cîştigătorii grupelor s-au calificat direct în finalele „Best junior in show” şi „Best in show CAC – Cupa Mării Negre”. Cel mai bun junior al competiţiei a fost desemnat un exemplar din rasa Ogar Afgan, iar premiul cel mare a fost cîştigat de un „teckel” – femelă, din Galaţi. Cu un nume predestinat – „Victory Xena”, exemplarul este la a doua expoziţie şi respectiv al doilea premiu. „Anul trecut a cîştigat premiul de cel mai bun pui al expoziţiei. Nu mă aşteptam la premiul de astăzi pentru că, la Constanţa, au fost foarte mulţi cîini valoroşi”, a declarat stăpîna teckel-ului Cristina Patriche.

Cel mai bun nas...

La expoziţia de ieri a participat şi un exemplar din rasa „Bloodhound”, o rasă foarte rară, cunoscută pentru capacitatea de a lua urma foarte repede. Ali este un cîine de talie foarte mare, cu multe premii obţinute în cei trei ani de cînd este în România. „Este un bun cîine de pază, prietenos cu copiii, foarte încăpăţînat, dar dresabil. Are nevoie de mişcare, fiind practic un cîine de fermă, iar lătratul lui se aude pe o rază de mulţi kilometri”, a explicat unul dintre puţinii crescători de bloodhound, Tiberiu Popescu. El a adăugat că exemplarele din rasa lui Ali sînt folosite la îmbunătăţirea mirosului cîinilor din alte rase. Ali a obţinut locul doi în competiţia cel mai bun cîine al grupei. Pe acelaşi loc a ieşit şi un „bullmastiff”, care săptămîna trecută a mai obţinut alte trei premii în Bulgaria şi Macedonia.