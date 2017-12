Trofeul Festivalului de Muzică Populară de la Topalu a ajuns la Mehedinţi

Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Naţional de Muzică Populară “Dan Moisescu“ de la Topalu a reunit, şi de această dată, tineri interpreţi extrem de talentaţi, care au venit din toate colţurile ţării. Organizat de Consiliul Judeţean Constanţa, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Consiliul Local şi Primăria comunei Topalu, festivalul a adunat nu mai puţin de 29 de concurenţi, dornici de afirmare, dar şi de păstrarea tradiţiei în România.

Seara Galei Laureaţilor a reuşit să adune, vineri, în sala Căminului Cultural al comunei Topalu un public numeros. Deschiderea evenimentului i-a aparţinut ansamblului folcloric al comunei Topalu, “Dan Moisescu“, condus de Ilie Doru Apostu, care a prezentat o suită de dansuri specific dobrogene.

Juriul a fost format din oameni de cultură ai judeţului: Maria Magiru - directorul Muzeului de Artă Populară, Oana Petrică, Doina Voivozeanu, inspector şcolar Dorina Ivanciu, directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Paul Petre Niculescu, reprezentanţi ai presei: Angela Culeţu şi Ion Dan Voicu, dar şi primarul comunei Topalu, Gheorghe Murat, preşedinte fiind Elise Stan, realizator TV. Printre oficialităţile prezente la Gala Laureaţilor a Festivalului de Muzică Populară de la Topalu s-a numărat directorul coordonator al Consiliului Judeţean Constanţa, Constantin Brăgaru, dar şi primari ai comunelor învecinate localităţii Topalu.

Bogdan Cristian, un tînăr de numai 16 ani din Constanţa, a cîştigat Premiul Tinereţii

După îndelungi deliberări, juriul a acordat premiile. Pe lîngă cele trei locuri ale podiumului, au mai fost acordate şi alte numeroase premii. Iulian Coman şi Alexandru Constantin au fost fericiţii cîştigători ai premiului special al juriului, iar Evelina Nemeş şi Alexandru Iulian Brătăţan au fost recompensaţi cu premiul special acordat de Direcţia Agricolă Constanţa. Şi tinereţea a fost premiată la Topalu, cîştigător fiind chiar mezinul festivalului, Bogdan Cristian, un tînăr de numai 16 ani din Constanţa, elev al Liceului “Alexandru Ioan Cuza“. Un alt premiu special a fost cîştigat de Ionel Coca şi de Iuliana Geapana, iar premiul special Radio Antena Satelor i-a revenit Elenei Cuculici. Primăria comunei Topalu a acordat, la rîndul său, un premiu care a ajuns la Cluj, cîştigătorul fiind Ion Ionel Popa. De asemenea, au fost acordate şi două menţiuni, Elena Roxana Bădescu şi Andreea Bianca Iacoboni fiind cele două cîştigătoare.

Pe locul al treilea s-a clasat Tatiana Răduţă din Buzău, locul al doilea rămînînd în Dobrogea, Elena Andreea Feraru din Tulcea ocupînd poziţia secundă a podiumului. Locul I şi Marele Trofeu al Festivalului Naţional de Muzică Populară “Dan Moisescu“ a plecat la Mehedinţi, fiind înmînat Olguţei Berbec de către directorul coordonator al Consiliului Judeţean Constanţa, Constantin Brăgaru. “Sînt fericită şi bucuroasă că am reuşit să iau Marele Trofeu. Cred că este o mare responsabilitate să primeşti un premiu atît de mare, acordat de specialişti de valoare. Mă bucur că am participat, dar cel mai mult mă bucură faptul că am cîştigat acest premiu, sper să nu îi dezamăgesc pe cei care au avut încredere în mine. Mă aşteptam să cîştig un premiu, dar nu Marele Trofeu, mai ales că a fost o concurenţă acerbă, fiind mulţi tineri foarte talentaţi. În primul rînd, cred că un asemenea festival este un lucru bun pentru tineri, dar şi pentru folclor“, a declarat, emoţionată, Olguţa Berbec, cîştigătoarea Trofeului “Dan Moisescu“.

Festivalul Naţional de Muzică Populară “Dan Moisescu“ de la Topalu nu a însemnat numai un concurs, ci şi un adevărat spectacol, şi în acest an evoluînd interpreţi de valoare ai muzicii populare autohtone, precum Mioara Velicu, Maria Butaciu şi Gheorghe Roşoga. Evenimentul de la Topalu s-a încheiat cu un superb foc de artificii, apoi cu o recepţie dată în cinstea cîştigătorilor.