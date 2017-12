“Tu decizi pentru sănătatea fiicei tale. Informează-te!”

Reprezentanţii Direcţiilor de Sănătate Publică din teriorii continuă derularea campaniei de informare privind prevenirea cancerului de col uterin, în ciuda faptului că Ministerul Sănătăţii (MS) a rămas fără ministru. „Continuăm etapele campaniei aşa cum am fost anunţaţi încă din vară”, a declarat directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Mihaela Dinsiov. MS a lansat oficial, în 14 iunie, campania de prevenire a cancerului de col uterin, respectînd astfel recomandările OMS şi ale Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor, care susţin vaccinarea anti HPV pentru prevenţia cancerului de col uterin. Campania este gestionată de Centrul Naţional de Informare pentru prevenirea cancerului de col uterin, o entitate specială care asigură coordonarea şi permanenţa comunicării cu publicul ţintă şi cu presa. Acest centru funcţionează ca şi sediu în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti şi dispune de o linie telefonică gratuită: 0-800-800-008, la care răspund operatori pregătiţi special în acest sens. “Obiectivul actual de comunicare al campaniei îl constituie informarea eficientă şi corectă a unei mase cît mai mari din populaţia interesată. Site-ul campaniei - www.informareHPV.ro - special creat, este dedicat tuturor persoanelor interesate de acest subiect, are o secţiune de întrebări şi răspunsuri care este foarte accesată. “Campania de informare este structurată în două etape: în prima etapă, în perioada iunie-iulie, au avut loc deja întîlniri şi activităţi de informare cu medicii epidemiologi, medicii de familie şi personalul medical şcolar”, a explicat dr. Dinisov, care a mai precizat că în a doua etapă, în lunile septembrie-octombrie, sînt organizate întîlniri cu inspectorii şcolari şi, ulterior, cu diriginţii claselor în care se regăsesc fetele cu vîrsta eligibilă pentru vaccinare. “Tot în această etapă, părinţii vor discuta la şcoală cu diriginţii şi profesorii despre infecţia cu HPV şi despre vaccinare”, a mai spus directorul adjunct. Campania de informare se va finaliza în luna octombrie, urmînd să fie evaluată printr-un sondaj realizat după toate regulile statistice şi de sănătate publică. O decizie privind continuarea sau nu a programului de vaccinare va fi luată după această evaluare şi în funcţie de rezultatele ei. Reamintim că ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a anunţat că nu va începe vaccinarea decît dacă acest lucru va fi dorit de către părinţi. Precizăm că, de început, şi la Constanţa campania de vaccinare s-a dovedit a fi un insucces, doar 2% din grupul ţintă fiind vaccinat, respectiv 60 de fete din totalul de 3000. Specialiştii au stabilit că de această dată să fie vizate pentru vaccinare doar fetele din clasa a VI-a şi a VII-a.

Vaccinul, eficient şi sigur

Aşa cum am mai precizat, autorităţi medicale internaţionale au stabilit că vaccinul împotriva cancerului de col uterin este eficient şi sigur, potrivit specialiştilor Centrului Naţional de Informare privind această boală. Informaţia privind siguranţa vaccinului a fost furnizată oficial, în 20 septembrie, de Agenţia Naţională a Medicamentului (FDA) şi Centrul pentru prevenţia şi controlul bolilor (CDC), care, în urma cercetărilor, evaluărilor şi investigaţiilor, au stabilit că beneficiile vaccinului anti-HPV continuă să fie mai mari decît riscurile. “CDC nu şi-a schimbat recomandările pentru utilizarea vaccinului anti-HPV, iar FDA nu a făcut nicio schimbare a prospectului care recomandă modul de folosire a vaccinului. Mai mult, FDA, instituţia abilitată să facă verificări de rutină ale informaţiei de producţie, nu a identificat nicio problemă care ar putea afecta siguranţa, puritatea şi eficienţa produsului”, potrivit sursei citate.