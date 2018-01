Tumoră gigant, extirpată de medicii constănţeni

În urmă cu o săptămînă, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a ajuns Lucreţia Bălţăţeanu, o pacientă de 53 de ani, din Bucureşti, care avea o tumoră gigant pe coapsa stîngă. Niciun medic din Capitală nu a vrut să o opereze, iar familia a aflat că şeful Clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară din Spitalul Judeţean Constanţa, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, este unul dintre cei mai renumiţi chirurgi din ţară. Acesta a fost singurul medic care a acceptat cazul. Cadrele medicale nu au operat pacienta pînă ieri, pentru că au vrut să se asigure că la Centrul Regional de Transfuzii există o rezervă suficientă de sînge pentru a-i putea face bolnavei transfuzii atît în timpul operaţiei, cît şi ulterior. Un grup de motociclişti din Constanţa s-a decis să o ajute şi a donat sînge, astfel încît bolnava a fost operată ieri. Înainte de a intra în sala de operaţii starea pacientei era bună, aceasta spunînd că se teme doar de înţepăturile de la perfuzii, dar nu şi de intervenţia chirurgicală în sine. Medicii se aşteptau ca operaţia să dureze în jur de 10 ore, însă intervenţia chirurgicală s-a încheiat după trei ore. “Operaţia s-a terminat cu bine. A fost un succes. Am extirpat formaţiunea tumorală în întregime. Mai greu a fost cînd a trebuit să desprindem formaţiunea de pe muşchii pelvini. De asemenea, un moment dificil a fost cînd tensiunea pacientei a scăzut deoarece pierdea sînge foarte mult, dar am reuşit să o stabilizăm”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ. Intervenţia a fost una de mare risc, medicii trebuind să se asigure în permanenţă că sîngele pierdut este înlocuit cu ajutorul transfuziilor. “A fost un pic mai greu, pentru că tumora era foarte mare. Cred că are în jur de 30-40 de kg. O să o cîntărim ca să fim siguri de greutatea ei. Ne aşteptam ca intervenţia să dureze mai mult deoarece credeam că tumora a cuprins vasele de sînge şi nervii însă, din fericire, nu s-a întîmplat acest lucru. Chiar dacă ar fi fost astfel, eram pregătiţi să le înlocuim cu unele artificiale, dar ar fi durat foarte mult”, a declarat prof. univ. dr. Pătruţ. Această intervenţie a fost urmărită cu mare atenţie şi de un grup de studenţi la Medicină, care au intrat în sala de operaţii şi l-au ajutat pe prof. Pătruţ.

Pacienta şi-a revenit imediat

Pacienta a venit de la Bucureşti însoţită de sora ei, care a aşteptat cu sufletul la gură finalul operaţiei. “Toţi medicii m-au refuzat la Bucureşti. Ne spuneau că nu are nicio şansă să scape. Nici nu voiau să o consulte. Mă bucur că s-a terminat cu bine şi le mulţumesc tuturor celor care au donat sînge”, a spus Violeta Bălţăţeanu. După trei ore în care medicii au extirpat tumora gigant, pacienta a fost dusă în Secţia de Terapie Intensivă. “Am avut încredere în medici şi în mine. Mă simt mai uşoară acum”, a declarat Lucreţia Bălţăţeanu, care şi-a revenit foarte repede după anestezie. Pacienta le-a povestit medicilor că în urmă cu doi ani, a descoperit pe coapsa stîngă o formaţiune de mărimea unei măsline. Deşi a fost la mai mulţi medici, niciunul nu a vrut să o opereze. A fost internată în mai toate spitalele din Bucureşti, unde s-a ales şi cu o infecţie intraspitalicească. Din acest motiv, tumora a crescut şi mai mult, pînă cînd bolnava nu s-a mai putut mişca, fiind imobilizată la pat. A făcut tratamente cu antibiotice al căror cost se ridica la zeci de milioane de lei pe lună, dar fără niciun efect. Deşi pare greu de crezut, salvarea a venit la Spitalul Judeţean de Constanţa, unde, în ultima perioadă, sînt efectuate intervenţii chirurgicale de mare fineţe, cum ar fi primul transplant de celule stem din ţara noastră sau operaţii pe carotidă. În aceste condiţii, constănţenii nu vor fi mai fi obligaţi să meargă la specialiştii din Bucureşti. Medicii constănţeni spun că în urmă cu un an, o tumoră de 90 de kg a fost extirpată de un medic american sosit în România pentru această intervenţie, în schimb, formaţiunea eliminată, ieri, este cea mai mare extirpată de un specialist român. În cazul în care nu apar niciciun fel de complicaţii, Lucreţia Bălţăţeanu va putea pleca acasă în mai puţin de o săptămînă.