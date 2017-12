„Tun“ de 24 milioane euro cu legume și fructe, dat de... fantome

12:55:40 / 13 Iulie 2014

ANAFUL CALARESTE TOTI BUTICARII

IN LOC SA II PRINDA PE CEI BAROSANI CARE FAC EVAZIUNE DE MILIARDE , MILIARE MILIARDE .... ANAFUL SE BUCURA SA DEA AMENDA UNUIA CARE L-A GASIT CU 1 LEU IN PLUS IN CASA DE MARCAT(CAZ REAL) 8000 LEI AMENDA LA UN AMARAT DE CHIOSC ... INTELEGEM NOI ROMANII CA SE VREA REVENIREA EREI SCLAVAGISTE IAR IN ANUL 2014 DAR ESTE PREA STRIGATOR LA CER !!!! NU POTI FACE O AFACERE MICA DIN CARE SA TRAIESTI CA S-AR SACALII PE TINE SA TE MANANCE DE VIU . SA DESCHIZI UN MAGAZINAS DE CARTIER , O ALIMENTARA NU SE POATE FRATILOR VINE ANAFUL IN FIECARE LUNA PLUS TOTI CEILALTI SI LA AIA CU LEGUME FRUCTE LE-A TREBUIT ANI DE ZILE SA ISI DEA SEAMA CA NU PLATESC TAXE LA STAT . RUSINE SA NE FIE NOUA CA SUNTEM ROMANI SI ACCEPTAM ACEASTA BATAIE DE JOC DIN PARTEA AUTORITATILOR .RUSINE ROMANILOR CARE SE LASA CALCATI IN PICIOARE !!!