Turist lovit de skijet

Un turist prahovean de 50 de ani a ajuns, ieri după-amiază, la spital după ce a fost victima unui accident nautic. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 16.00, în zona hotelului Ovidiu din staţiunea Mamaia. Apelul la 112 a fost făcut de un martor, care a anunţat că o persoană are nevoie de îngrijiri medicale pentru că a fost lovită de un skijet. Un echipaj SMURD a preluat victima şi a transportat-o la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. „Pacientul are un traumatism toraco-pulmonar, iar starea lui este stabilă”, a declarat directorul medical al SCJU Constanţa, dr. Cătălin Grasa. În timp ce prahoveanul era investigat medical, oamenii legii încercau să stabilească cum s-a produs accidentul. Potrivit anchetatorilor, skijetul a fost închiriat, de la un centru de pe plajă, de un turist de 28 de ani, din Dej. După jumătate de oră, când a expirat timpul pentru care închiriase ambarcaţiunea de agrement, el a fost chemat de reprezentanţii firmei la mal. În momentul în care a intrat pe culoarul de acces al skijeturilor către ţărm, delimitat cu balize, tânărul l-ar fi lovit pe prahovean, care a acuzat dureri la un umăr după impact,.

„NU AM VĂZUT NIMIC” Cei doi tineri care închiriază skijeturi au negat cu vehemenţă că în accident ar fi fost implicată o ambarcaţiune de-a lor. „Nu am văzut nimic aici. Skijetul nu era de la noi, că altfel ne uitam să îl urmărim pe parcursul plimbării, dar nu s-a întâmplat aici”, a declarat unul dintre ei. În schimb, turiştii aflaţi pe plajă îi contrazic pe cei doi. „Au închiriat skijetul negru care se află acum la mal. Nu am văzut în apă ce s-a întâmplat, ci doar un bărbat care a căzut în genunchi la mal şi zicea că îl doare umărul. Tânărul de pe skijet, care l-ar fi lovit, a plecat cu victima, după ce a predat skijetul”, a declarat o turistă din Sibiu. Poliţiştii din Mamaia spun că, deocamdată, nu a fost depusă nicio plângere.