Turneul „ultra” old-boys aliniază zece echipe de temut

07:20:09 / 05 Ianuarie 2016

Componenta seriilor

In unele ale Trofeului s-a constatat de marea majoritate a celor care urmaresc competitia ca unele grupe au in component echipe puternice iar altele mai slabute. Pentru evitarea acestui fapt le propun organizatorilor stabilirea unor cap de serii pe criteria sportive,adica in baza rezultatelor obtinute la ultima editie(sau chiar la ultimele 2-3 editii). Cred ca pentru acest an cele 8 echipe calificate in sferturile ultimei editii(sau macar semifinalistele) sa fie considerate cap de serie