Udrea şi Canacheu vin la Constanţa să-şi instaleze pelediştii la cîrma PD-L

Continuă haosul general în PD-L Constanţa! În organizaţia judeţeană, fiecare dintre membri încearcă fie să-şi menţină funcţia, fie să sape groapa altuia pentru a-i lua locul. Cel mai nou „lopătaş” din PD-L Constanţa, prim-vicepreşedintele interimar al organizaţiei judeţene, Ion Popescu, cel care pînă mai ieri era un simplu membru, se vede astăzi mare şef peste pedeliştii constănţeni. După ce s-a făcut de rîs la şedinţa de constituire a Consiliului Local Municipal Constanţa, uitînd să prezinte documentele necesare pentru validarea mandatului său de consilier, Popescu a încercat să îşi verse nervii pe colegii din partid care au reuşit să-şi valideze mandatele. Surse din cadrul PD-L Constanţa ne-au declarat că vineri trebuia să aibă loc o şedinţă a Biroului Permanent Judeţean al PD-L Constanţa, în care trebuia luate în discuţie excluderea din partid a consilierilor municipali PD-L cu acte în regulă din Constanţa, Narciz Amza şi Mădălina Popa, pe motiv că, după ce au fost validate în funcţia de consilier local, au votat şi validarea consilierului PD-L Dănuţ Moisoiu (exclus pe vorbe din partid, dar care nu avea niciun document la dosar care să ateste acest fapt). Aceleaşi surse au precizat că şedinţa a fost amînată pentru luni, cînd la Constanţa urmează să vină Costică Canacheu şi Elena Udrea, secretari executivi la nivel central. De fapt, la baza acestor lupte interne stau nemulţumirile conducătorilor de filiale din judeţ. Mai exact, mai mulţi preşedinţi de organizaţii sînt nemulţumiţi de activitatea desfăşurată de membrii conducerii pedeliste în campania electorală. Surse din partid au afirmat că au existat candidaţi care au dat sume impresionante de bani în campanie şi pentru care au primit cîteva afişe electorale şi… multe salutări de la Constanţa. Cum rezultatele PD-L de la Constanţa au fost dezastruoase, implicarea centrului în rezolvarea problemelor interne era de aşteptat. Actualul preşedinte interimar, Dorel Onaca, declara, în urmă cu cîteva zile, că fiecare membru al Biroului Permanent Judeţean trebuia să se ocupe de o zonă din judeţ şi că toţi vor răspunde pentru rezultatele obţinute. Vizita celor doi bucureşteni PD-L la Constanţa are ca scop, conform afirmaţiilor surselor citate, atît excluderea din partid a celor două consiliere care au votat pentru Moisoiu, cît şi şi debarcarea de la conducerea organizaţiei judeţene a lui Onaca şi înlocuirea lui cu Popescu. Din datele pe care le deţinem şi din declaraţiile membrilor PD-L, Ion Popescu a ajuns să fie candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean tocmai datorită celui pe care încearcă acum să îl “îngroape” dar, cum la PD-L se merge pe premisa \"nu am mamă, nu am tată, şef să fiu\", nu mai miră pe nimeni dorinţa de ascensiune subită manifestată de Popescu în culise. Aceleaşi surse din PD-L au confirmat că, la nivel judeţean, se doreşte îndepărtarea celor care au venit din vechiul PD, pentru a aduce în faţă oamenii veniţi din PLD, fapt pentru care, în conducerea interimară a partidului, urmează să fie instalaţi, sub Popescu, mare parte din pelediştii aflaţi sub aripa deputatului Mircea “Pupi” Iustian.

Robert NENCIU