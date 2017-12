UEFA va anunţa astăzi decizia în cazul AC Milan

UEFA va anunţa astăzi dacă va permite echipei AC Milan să participe in această ediţie a Ligii Campionilor, unde ar urma să intre in turul al treilea preliminar, a anunţat site-ul oficial al forului fotbalistic european. Decizia UEFA va fi anunţată la ora 15.00, ora României. In turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, AC Milan ar urma să intalnească invingătoarea dublei manşe dintre Steaua Roşie Belgrad (Serbia) şi Cork City (Irlanda), din turul al doilea preliminar. Săptămîna trecută, UEFA a decis să "continue examinarea" cazului grupării AC Milan, care a avut posibilitatea, la fel ca şi Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC), să prezinte alte argumente. Luni, UEFA a precizat că va anunţa decizia in 2 august, după ce a analizat in detaliu această problemă. AC Milan este implicată in scandalul meciurilor trucate din fotbalul italian. Iniţial, gruparea italiană a fost penalizată cu 44 de puncte pentru sezonul 2005-2006, insă Curtea Federală de Apel a decis reducerea penalizării la 30 de puncte, ceea ce ii permite participarea in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.