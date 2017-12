Uite cum va fi vremea la malul Mării Negre în următoarele 3 zile!

Meteorologii anunță vreme relativ frumoasă pentru următoarele zile la malul Mării Negre, cu excepția zilei de sâmbătă, când vom avea nevoie de umbrele. Astfel, joi, 15 iunie, sunt anunțate temperaturi maxime cuprinse între 22 și 25 de grade C și minime între 14 și 17 grade C. Ziua de vineri, 16 iunie, aduce o ușoară încălzire a vremii; astfel, maximele vor urca până la 27 de grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 15 și 18 grade C. Sâmbătă, 17 iunie, sunt anunțate ploi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 25 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 12 și 16 grade C.