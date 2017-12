Ultima carte Harry Potter este preferata fanilor

Al şaptelea şi ultimul roman din seria aventurilor adolescentului vrăjitor, “Harry Potter and the Deathly Hallows”, a fost desemnat favoritul fanilor la numai o lună de la lansare. Cartea lui J.K. Rowling, care a depăşit recordurile de vînzare pe ambele maluri ale Atlanticului, a ocupat prima poziţie a unui clasament realizat pe baza răspunsurilor a 45.000 de fani, într-un sondaj al MSN Entertainment. A treia carte din serie, “Prizonierul Azkaban”, s-a clasat pe locul al doilea, în vreme ce “Camera secretelor” a fost cel mai puţin popular roman.

Peste 11 milioane de exemplare din “Harry Potter and the Deathly Hallows” s-au vîndut într-o singură zi de la lansare. Romanul încheie seria Harry Potter, care îl urmăreşte pe adolescentul vrăjitor de-a lungul carierei sale şcolare. Cartea este mult mai întunecată decît cele anterioare, iar mai multe personaje îşi găsesc sfîrşitul. Ediţia în limba engleză a fost publicată simultan în peste 90 de ţări şi a fost lansată în luna iulie. Volumul a doborît recordurile de vînzare, cu 2,7 milioane de copii epuizate în Marea Britanie şi 8,3 milioane în SUA, în primele 24 de ore de la lansare. Recordul precedent pentru cartea vîndută cel mai rapid era deţinut de al saşelea volum din seria Potter, “Prinţul Semipur”, care s-a vîndut în 9 milioane de exemplare în prima zi de la lansare, în 2005.

Filmul “Harry Potter and the Deathly Hallows”, în care Daniel Radcliffe va juca rolul adolescentului vrăjitor pentru ultima dată, nu va rula în cinematografe mai devreme de 2010. Versiunea în limba română a cărţii “Harry Potter and the Deathly Hallows” va fi lansată pe 1 decembrie, de Editura Egmont.