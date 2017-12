“Ultimatumul lui Bourne”, lider în box office-ul nord-american

Bazat pe un bestseller scris de Robert Ludlum, filmul “Ultimatumul lui Bourne”, cu Matt Damon în rolul principal, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, la sfîrşitul săptămînii trecute, după ce a obţinut încasări de 70 de milioane de dolari, de vineri pînă duminică. Pe locul al doilea s-a situat “Simpsonii – filmul”, adaptarea pentru marele ecran a celebrelor aventuri ale lui Homer, Marge, Bart, Lisa şi Maggie Simpson, arhetipurile americanilor de condiţie medie, care a obţinut încasări de 25,6 milioane de dolari. În cele două săptămîni de la lansarea pe marile ecrane, filmul regizat de David Silverman a obţinut încasări de 128,6 milioane de dolari în America de Nord. “Supercîine”, o comedie delirantă în care eroul este un cîine, s-a situat pe poziţia a treia în box office-ul nord-american, cu încasări de 12 milioane de dolari şi este urmată în top de o altă comedie, “I Now Pronounce You Chuck and Larry”, care a obţinut încasări de 10,5 milioane de dolari. Musical-ul “Hairspray”, cu John Travolta în rol de matroană impozantă, a coborît un loc, pînă pe cinci, cu încasări de 9,3 milioane de dolari.

“Harry Potter şi Ordinul Phoenix” a coborît de pe al treilea pe al şaselea loc, după ce a obţinut încasări de 9,2 milioane de dolari. În cele patru săptămîni de la lansarea pe marile ecrane în America de Nord, cel de-al cincilea film din seria aventurilor tînărului vrăjitor a încasat 260,8 milioane de dolari. Comedia romantică “No Reservations”, cu Catherine Zeta-Jones şi Aaron Eckhart în rolurile principale, s-a situat pe poziţia a şaptea, cu încasări de 6,6 milioane de dolari şi este urmată în top de “Transformers - Războiul lor în lumea noastră”, care a obţinut la sfîrşitul săptămînii trecute încasări de 6 milioane de dolari. Două alte comedii completează top 10: “Hot Rod”, un film despre un cascador mitoman, care a obţinut încasări de 5 milioane de dolari şi “Bratz: The Movie”, un film despre adolescenţi, care a obţinut încasări de 4,3 milioane de dolari.