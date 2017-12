Ultimele şine de tramvai vor fi scoase în trei săptămâni

03:09:18 / 06 Decembrie 2016

Reintroducerea transportului electric

Nu pot să înțeleg cum țări superdezvoltate din așa zisa Uniune Europeană ne recomandă cu mare căldură de ceva vreme autobuze euro VII, însă acestea chiar întrețin și extind rețelele de transport electric existente. În unele orașe, chiar s-a și introdus de la 0 acest sistem. Politicienii noștri unde erau când s-a introdus acest sistem de transport în oraș? Cum să susții o aberație ca primar pe la radio și presă și TV că orașul s-a supraaglomerat pentru că oamenii se încăpățânează să folosească vehiculele proprii, când tu ca și administrație ai distrus transportul public sistematic pe motive cât se poate de incoerente. Să demonstreze cineva că un vehicul cu o capacitate de 230 de locuri aproape este același lucru cu un vehicul cu doar 140 de locuri și deci, concluzia aberantă a primăriei, poate fi înlocuit cu succes. Dacă tot ați avut banii, de ce nu ați investit în modernizarea rețelei de contact și a căii de rulare și cumpărarea de troleibuze vs tramvaie noi, dar ați preferat să aduceți jegurile acestea de autobuze care că abia mai fac față numărului în continuă creștere al populației orașului? Nu știu cât de adevărată este expansiunea demografică, oricum sunt multe de spus și aici, pentru că este o întreagă conspirație și aici, prin încercarea guvernelor de a depopula planeta forțat - e mult de povestit oricum -, dar acum organizarea administrativ-teritorială s-a cam schimbat, iar tot mai multă lume părăsește într-un fel satele mai îndepărtate și mai uitate de lume, adică izolate, și populează mai mult orașul sau orașele și satele aflate în imediata vecinătate. Voi ca și administrație și ca primari trebuia să știți lucrul acesta. În asta constă crearea unității administrative numită zonă metropolitană. Mai ales că noi suntem aici un oraș port + oraș turistic. Voi nu vă dați seama, câți bani ar trebui să scoată cetățeanul acum din buzunarul propriu, pentru ca să mai repare cât de cât ceva din ceea ce ați stricat voi vreme de 15 ani și pentru a elimina efectul de tunel de gaze eliminate de minunatele autobuze pe care le-ați adus cu mare căldură aici? Asta acum, aș putea spune că, chiar este o crimă ce ați făcut aici, și nu doar în orașul acesta, și în celelalte orașe din țară. De ce nu procedează și nemții și francezii ca și noi? Sau mai bine zis, de ce trebuie să repetăm aceeași greșală pe care au făcut-o țările occidentale în anii 1950-1960? Cât costă lăudatele autobuze electrice acum și ce feabilitate au în timp vorbesc? De ce nu faceți ceva durabil, care să dureze vreo cel puțin 50 de ani, dar cârpiți totul în fiecare 4 ani de mandat? Cât o să mai ducă demagogia asta? Nu în ultimul rând, predecesorii voștri au alcătuit o rețea impresionantă de troleibuze și tramvaie, care chiar dacă nu era una dintre cele mai calitative, măcar ne plasa printre puținele orașe la nivel național și mai sus poate care avea un transport în cea mai mare parte electric (80%), și care a fost mai ieftin, firele de troleibuz se produceau la București, șinele la Arad etc. Dacă nu distrugeați acest sistem și îl recondiționați, acum banii care trebuia să-i dați pentru blestematele autobuze euro VII, ați fi continuat să cumpărați tramvaie și troleibuze noi + modernizarea căii de rulare, care are o durată de viață undeva la o medie de 30 de ani, cu un pic de indulgență, durata asta poate și crește. Se puteau face atâtea automatizări la bobinaj la rețeaua electrică, la macazuri etc. Știința chiar a evoluat extrem de mult, cât să rezolve în cea mai mare parte nevoile umane elementare. În încheiere ar fi prea grosolan să vă spun că trebuie reintrodus transportul electric de capacitate mare în Constanța, deși aceasta este mai mult decât o problemă urgentă, însă o să vă dau un sfat. Nu mai aruncați vina pe cetățean că refuză să vă folosească serviciile, este alegerea lui. Creați mai multe locuri de parcare, nu mai construiți pe spații verzi, încercați cumva să vă extindeți cu blocurile de locuit în afara orașului, de ex.: zona Carrefour și Palazu Mare, mai amenajați parcurile și eliminați firma aia de caracatițe sau pentru ridicat mașini că sincer vă pune într-o lumină foarte proastă, și pe voi, și pe noi, dar și pe străinii care ne tranzitează și dați mai multe oportunități oamenilor de rând de a deține legal și în deplină siguranță autoturisme proprii. Așa cum voi nu ați fost obligați să respectați standardele mai ridicate de viață lăsate de înaintași, așa nici noi ca cetățeni nu avem obligația să plătim încontinuu daunele pe care le faceți an de an la nivelul primăriei Constanța, sub pretextul aberant și nesimțit că lasă mă că oricum cetățeanul e un prost și nu se prinde de idee. Îmi doresc din suflet ca toți constănțenii să se trezească la realitate și să înțeleagă această distrugere subtilă dar în masă care s-a făcut în ultimele decenii în oraș și să acționeze corespunzător. Până atunci, succes!